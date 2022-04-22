Главные новости дня: 21 апреля

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 апреля.

В чемпионате Испании "Севилья" переиграла "Леванте", "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад". Все результаты 33-го тура Ла Лиги.

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка России.

"Порту" вышел в финал Кубка Португалии.

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении на пост главного тренера Эрика тен Хага со следующего сезона.

Президент "Лукойла" и совладелец "Спартака" Вагит Алекперов покинет свой пост и выйдет из совета директоров компании.

"Ред Булл Зальцбург" объявила о переходе бразильского нападающего "Шахтера" Фернандо.

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес хочет перейти в "Ливерпуль".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru