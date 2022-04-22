Главные новости дня: 21 апреля

Теги барселонаспартак москваманчестер юнайтедпортусевилья

Главные новости дня: 21 апреля

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 апреля.

В чемпионате Испании "Севилья" переиграла "Леванте", "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад". Все результаты 33-го тура Ла Лиги.

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка России.

"Порту" вышел в финал Кубка Португалии.

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении на пост главного тренера Эрика тен Хага со следующего сезона.

Президент "Лукойла" и совладелец "Спартака" Вагит Алекперов покинет свой пост и выйдет из совета директоров компании.

"Ред Булл Зальцбург" объявила о переходе бразильского нападающего "Шахтера" Фернандо.

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес хочет перейти в "Ливерпуль".

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Выездные победы "Реала" и "Барселоны", потеря "Атлетико": результаты 33-го тура Ла Лиги

Выездные победы "Реала" и "Барселоны", потеря "Атлетико": результаты 33-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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