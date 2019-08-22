Главные новости дня: 21 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 августа.
"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
СМИ узнали, сколько Круговой будет зарабатывать в "Зените".
Названы сроки возможного возвращения Касильяса на поле.
"Сочи" договорился о переходе восьмого игрока "Зенита".
Тарасов требует взыскать с "Локомотива" кругленькую сумму.
"Локомотив" отреагировал на требование Тарасова компенсировать ему траты на лечение
"Барселона" сделала ПСЖ новое предложение по Неймару.
Официально: Круговой - игрок "Зенита".
Рибери перешёл в "Фиорентину".
"Барселона" и ПСЖ не могут согласовать сумму выкупа Неймара. Разница в позициях - 40 миллионов евро.
Семак дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей матча с "Ахматом".
Дэниел Старридж стал игроком турецкого клуба "Трабзонспор".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
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"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"
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Эшли Коул и Патрис Эвра учатся на тренеров
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"Барселона" может оштрафовать Дембеле за его отказ проходить медицинское обследование
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"Рубин" выставил на аукцион картонную фигуру игрока "Зенита" Сутормина
Лента новостей
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Главные новости дня: 21 августа
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Навас обратился к руководству "Реала" с просьбой продать его
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Быстров: "Краснодар" пытался играть во что-то, наверное, в футбол"
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Нападающий "Галатасарая" Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды
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Гризманн не против перехода Неймара в "Барселону"
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Полузащитник "Олимпиакоса" Масурас прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром"
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Аршавин вспомнил о своем покере в ворота "Ливерпуля"
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"Янг Бойз" сыграл вничью с "Црвеной Звездой", а загребское "Динамо" обыграло "Русенборг"
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Рибери поделился впечатлениями от перехода в "Фиорентину"
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"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
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"Интер" готов отпустить Икарди в "Наполи"
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Фелиш справил нужду у дерева на тренировке "Атлетико"
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Краневиттер может стать игроком "Болоньи"
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Сотрудник ПСЖ оскорбил Неймара
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Эшли Коул и Патрис Эвра учатся на тренеров
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"Ницца" не хочет отпускать Тамеза в "Спартак"
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Советник владельца "Фиорентины": "Рибери предлагали много денег в другом месте, но он выбрал нас"
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Месси тренируется в общей группе игроков перед матчем с "Бетисом"
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Дзаппакоста будет выступать в аренде в "Роме"
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Легенда "Ромы" Де Росси рассказал, как освоился в Аргентине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0