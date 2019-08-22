Главные новости дня: 21 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 августа.

"Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

СМИ узнали, сколько Круговой будет зарабатывать в "Зените".

Названы сроки возможного возвращения Касильяса на поле.

"Сочи" договорился о переходе восьмого игрока "Зенита".

Тарасов требует взыскать с "Локомотива" кругленькую сумму.

"Локомотив" отреагировал на требование Тарасова компенсировать ему траты на лечение

"Барселона" сделала ПСЖ новое предложение по Неймару.

Официально: Круговой - игрок "Зенита".

Рибери перешёл в "Фиорентину".

"Барселона" и ПСЖ не могут согласовать сумму выкупа Неймара. Разница в позициях - 40 миллионов евро.

Семак дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей матча с "Ахматом".

Дэниел Старридж стал игроком турецкого клуба "Трабзонспор".

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