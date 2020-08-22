Главные новости дня: 21 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 августа.
"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории.
"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры
Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси.
ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси.
Кокорин не нужен "Роме".
Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны".
В отношении Магуайра возбуждено уголовное дело.
Официально: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым.
ЦСКА определился с размером нового предложения по Палинье.
В Греции арестовали капитана "Манчестер Юнайтед" Магуайра.
Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
Куман намерен изменить позиции Де Йонга и Гризманна в "Барселоне".
"Спартак" поспорит с "Порту" и "Валенсией" за испанского форварда.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Севилья" улучшила свой рекорд, выиграв Лигу Европы в шестой раз
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"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории
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Лента новостей
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Главные новости дня: 21 августа
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"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14