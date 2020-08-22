Главные новости дня: 21 августа

Теги севильяинтер миланхулен лопетегиспартак москвалионель мессиманчестер юнайтед

Главные новости дня: 21 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 августа.

"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории.

"Ювентус" работает над расторжением контрактов Игуаина и Хедиры

Некоторые члены правления "Барсы" не против продажи Месси.

ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси.

Кокорин не нужен "Роме".

Куман не рассчитывает на трёх основных игроков "Барселоны".

В отношении Магуайра возбуждено уголовное дело.

Официально: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым.

ЦСКА определился с размером нового предложения по Палинье.

В Греции арестовали капитана "Манчестер Юнайтед" Магуайра.

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Куман намерен изменить позиции Де Йонга и Гризманна в "Барселоне".

"Спартак" поспорит с "Порту" и "Валенсией" за испанского форварда.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" в шестой раз выиграла Лигу Европы. Фото с церемонии награждения

"Севилья" в шестой раз выиграла Лигу Европы. Фото с церемонии награждения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов