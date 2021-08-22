Главные новости дня: 21 августа

Фото: твиттер "Уфы"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 августа.

"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом".

"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛ.

"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛ.

ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ.

"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ.

"Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком".

"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа".

"Милан" арендовал Алессандро Флоренци.

"Реал" готов значительно увеличить предложение по Килиану Мбаппе.

"Спартак" определил шесть кандидатов на замену Самюэлю Жиго.

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