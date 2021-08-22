Главные новости дня: 21 августа

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Главные новости дня: 21 августаФото: твиттер "Уфы"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 августа.

"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом".

"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛ.

"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛ.

ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ.

"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ.

"Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком".

"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа".

"Милан" арендовал Алессандро Флоренци.

"Реал" готов значительно увеличить предложение по Килиану Мбаппе.

"Спартак" определил шесть кандидатов на замену Самюэлю Жиго.

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"Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком"

"Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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