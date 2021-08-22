Главные новости дня: 21 августа
Фото: твиттер "Уфы"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 августа.
"Спартак" потерял очки в матче с "Арсеналом".
"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в 5-м туре РПЛ.
"Динамо" победило "Урал" и возглавило РПЛ.
ЦСКА обыграл "Ахмат" в матче РПЛ.
"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ.
"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ.
"Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком".
"Интер" стартовал в новом сезоне Серии А с разгромной победы над "Дженоа".
"Милан" арендовал Алессандро Флоренци.
"Реал" готов значительно увеличить предложение по Килиану Мбаппе.
"Спартак" определил шесть кандидатов на замену Самюэлю Жиго.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 21 августа
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"Монако" Головина проиграл "Лансу" в матче Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18