Главные новости дня: 21 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 декабря.

"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира

"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче Бундеслиги

"Барселона" в 7-й раз завершила год без поражений на "Камп Ноу".

Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет.

"Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры.

"Барселона" готова отпустить Видаля в "Интер" за 20 миллионов евро.

"Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей.

Божович продолжит тренировать "Крылья Советов".

"Фиорентина" уволила Монтеллу.

Анчелотти стал главным тренером "Эвертона".

Слуцкий объяснил отсутствие братьев Березуцких в тренерском штабе "Рубина".

Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед".

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