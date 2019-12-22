Главные новости дня: 21 декабря

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Главные новости дня: 21 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 декабря.

"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира

"Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с "Гертой" в матче Бундеслиги

"Барселона" в 7-й раз завершила год без поражений на "Камп Ноу".

Месси забил 50 голов за год в девятый раз за последние 10 лет.

"Барселона" обыграла "Алавес" и вышла в единоличные лидеры Примеры.

"Барселона" готова отпустить Видаля в "Интер" за 20 миллионов евро.

"Эвертон" и "Арсенал" закончили безголевой ничьей.

Божович продолжит тренировать "Крылья Советов".

"Фиорентина" уволила Монтеллу.

Анчелотти стал главным тренером "Эвертона".

Слуцкий объяснил отсутствие братьев Березуцких в тренерском штабе "Рубина".

Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 17 9
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