Главные новости дня: 21 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 декабря.

Впервые за 26 лет на Рождество в топ-4 АПЛ не будет ни одной лондонской команды.



14 тур АПЛ закончился. Смотрите все результаты.



Салах хочет перейти в "Реал".



​​​​​"Милан" составил шорт-лист из 7 потенциальных новичков.



Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи".



Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком".



Немецкие защитники братья Бендеры неожиданно решили завершить карьеры.



Кандидат в президенты "Барселоны" предложил снести клубный стадион.

Вратарь "Краснодара" и сборной России Сафонов женился: фото красотки.

Кандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре назвал условие возвращения Неймара.

Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо.

Финал Кубка английской лиги перенесен на 2 месяца.

