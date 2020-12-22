Главные новости дня: 21 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 декабря.
Впервые за 26 лет на Рождество в топ-4 АПЛ не будет ни одной лондонской команды.
14 тур АПЛ закончился. Смотрите все результаты.
Салах хочет перейти в "Реал".
"Милан" составил шорт-лист из 7 потенциальных новичков.
Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи".
Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком".
Немецкие защитники братья Бендеры неожиданно решили завершить карьеры.
Кандидат в президенты "Барселоны" предложил снести клубный стадион.
Вратарь "Краснодара" и сборной России Сафонов женился: фото красотки.
Кандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре назвал условие возвращения Неймара.
Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо.
Финал Кубка английской лиги перенесен на 2 месяца.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Сити" не будет искать нового форварда в январе
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Зидан поделился мнением об успехах "Реала"
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Полузащитник "Шахтера" Коваленко заинтересовал три итальянских клуба
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В "Тамбове" прокомементировали информацию, что арбитры пили водку перед матчем с "Уралом"
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Бывший сотрудник ЦСКА рассказал о несостоявшемся трансфере Аспиликуэты
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Месси в рекордный раз получил приз лучшему бомбардиру Примеры
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"Ростов" не сумел договориться по трансферу форварда "Челси"
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Тренер "Сочи" оценил вероятность возвращения Кокорина
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Финал Кубка английской лиги перенесен на 2 месяца
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18