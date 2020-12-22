Главные новости дня: 21 декабря

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Главные новости дня: 21 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 декабря.

Впервые за 26 лет на Рождество в топ-4 АПЛ не будет ни одной лондонской команды.

14 тур АПЛ закончился. Смотрите все результаты.

Салах хочет перейти в "Реал".

​​​​​"Милан" составил шорт-лист из 7 потенциальных новичков.

Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи".

Российского арбитра отстранили работы за пьянство с представителями "Сочи" после матча со "Спартаком".

Немецкие защитники братья Бендеры неожиданно решили завершить карьеры.

Кандидат в президенты "Барселоны" предложил снести клубный стадион.

Вратарь "Краснодара" и сборной России Сафонов женился: фото красотки.

Кандидат на пост президента "Барселоны" Жорди Фарре назвал условие возвращения Неймара.

Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо.

Финал Кубка английской лиги перенесен на 2 месяца.
 

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Разгром в Лондоне, провал "Лидса": все результаты 14 тура АПЛ

Разгром в Лондоне, провал "Лидса": все результаты 14 тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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