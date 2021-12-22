Главные новости дня: 21 декабря
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 декабря.
Московский "Спартак" объявил о назначении Луки Каттани на пост спортивного директора клуба. Также "красно-белые" купили ямайского форварда Шамара Николсона и показали ролик с его голами. Кроме того, женился защитник "красно-белых" Айртон. И наконец, владельцы "Манчестер Сити" завершили оценку "Спартака" для предстоящей покупки акций клуба.
В чемпионате Испании "Севилья" и "Барселона" сыграли вничью, "Вильярреал" разнес "Алавес".
В чемпионате Италии "Ювентус" победил "Кальяри", "Дженоа" и "Аталанта" разошлись миром.
"Арсенал" разгромил "Сандерленд" и завоевал путевку в полуфинал Кубка лиги.
Стало известно, сколько туринский "Ювентус" потратил денег на форварда Криштиану Роналду в период его выступлений в клубе.
Полузащитник "Барселоны" Гави регулярно играет с развязанными шнурками, так как не умеет их завязывать.
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. В "Реале" при этом надеются, что Холанд пока останется в "Боруссии".
Джорджина Родригес, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, станет героиней документального сериала для Netflix.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 декабря
-
"Пора зажечь и в России". "Спартак" показал нарезку голов нового форварда команды
-
1
"Барселона" отобрала очки у "Севильи" в матче Ла Лиги
-
"Кошмар для защитников". "Спартак" ярко представил нового форварда
-
Тер Штеген провел юбилейный матч за "Барселону"
-
"Дженоа" Шевченко отобрала очки у "Аталанты" Миранчука
-
"Арсенал" одержал яркую победу и вышел в полуфинал Кубка Лиги
-
"Ювентус" уверенно обыграл аутсайдера Серии А
-
Жена Карпина назвала самую невыносимую черту характера Валерия
-
Киевское "Динамо" нацелилось на лучшего бомбардира чемпионата Украины
-
Черчесов назвал лучшего вратаря в истории
-
"Ростов" близок к покупке норвежского полузащитника
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Холанда
-
Девушка Роналду станет героиней сериала Netflix
-
"Спартак" объявил о переходе форварда сборной Ямайки
-
Виллиан рассказал, почему он ушел из "Арсенала"
-
"Вильярреал" одержал третью победу подряд в Ла Лиге
-
Еще два игрока "Реала" заразились коронавирусом
-
Шевченко надеется на переход Миранчука в "Дженоа" на правах аренды
-
Защитник ЦСКА Васин может перейти в другой клуб РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18