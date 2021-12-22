Главные новости дня: 21 декабря

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Главные новости дня: 21 декабря

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 декабря.

Московский "Спартак" объявил о назначении Луки Каттани на пост спортивного директора клуба. Также "красно-белые" купили ямайского форварда Шамара Николсона и показали ролик с его голами. Кроме того, женился защитник "красно-белых" Айртон. И наконец, владельцы "Манчестер Сити" завершили оценку "Спартака" для предстоящей покупки акций клуба.

В чемпионате Испании "Севилья" и "Барселона" сыграли вничью, "Вильярреал" разнес "Алавес".

В чемпионате Италии "Ювентус" победил "Кальяри", "Дженоа" и "Аталанта" разошлись миром.

"Арсенал" разгромил "Сандерленд" и завоевал путевку в полуфинал Кубка лиги.

Стало известно, сколько туринский "Ювентус" потратил денег на форварда Криштиану Роналду в период его выступлений в клубе.

Полузащитник "Барселоны" Гави регулярно играет с развязанными шнурками, так как не умеет их завязывать.

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. В "Реале" при этом надеются, что Холанд пока останется в "Боруссии".

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, станет героиней документального сериала для Netflix.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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