Главные новости дня: 21 февраля

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Главные новости дня: 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

Главным событием дня стало завершение стадии 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой, "Зенит" и "Краснодар" пробились в следующий раунд турнира.

"Зенит" на своем стадионе обыграл "Фенербахче", а "Краснодар" добился ничьи в выездном матче с "Байером".

Также отметим, что донецкий "Шахтер" уступил "Айнтрахту" и завершил выступления в турнире, а вот киевское "Динамо" по сумме двух встреч одолело "Олимпиакос" и прошло дальше.

Вот здесь вы можете ознакомиться со всеми командами, прошедшими в 1/8 финала Лиги Европы.

Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев порвал "кресты" в товарищеском матче и перенес операцию, но клуб все равно желает продлить соглашение с игроком.

Также появилась новая информация касательно травмы нападающего ПСЖ Неймара.

"Краснодар" по-прежнему желает расстаться с Павлом Мамаевым, который в настоящее время находиться в СИЗО.

ПСЖ по обоюдному согласию расторг контракт с Лассаной Диарра, после чего игрок завершил карьеру.

Сорвался трансфер Лукаса Сантоса из "Васко да Гамы" в ЦСКА.

"Зенит" подписал Андрея Мостового и отпустил Миху Мевлю в "Ростов".

И напоследок, авторитетное издание France Football назвало лучший клуб мира.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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