Главные новости дня: 21 февраля
Сегодня, 21 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.
Главным событием дня стало завершение стадии 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой, "Зенит" и "Краснодар" пробились в следующий раунд турнира.
"Зенит" на своем стадионе обыграл "Фенербахче", а "Краснодар" добился ничьи в выездном матче с "Байером".
Также отметим, что донецкий "Шахтер" уступил "Айнтрахту" и завершил выступления в турнире, а вот киевское "Динамо" по сумме двух встреч одолело "Олимпиакос" и прошло дальше.
Вот здесь вы можете ознакомиться со всеми командами, прошедшими в 1/8 финала Лиги Европы.
Хавбек ЦСКА Алан Дзагоев порвал "кресты" в товарищеском матче и перенес операцию, но клуб все равно желает продлить соглашение с игроком.
Также появилась новая информация касательно травмы нападающего ПСЖ Неймара.
"Краснодар" по-прежнему желает расстаться с Павлом Мамаевым, который в настоящее время находиться в СИЗО.
ПСЖ по обоюдному согласию расторг контракт с Лассаной Диарра, после чего игрок завершил карьеру.
Сорвался трансфер Лукаса Сантоса из "Васко да Гамы" в ЦСКА.
"Зенит" подписал Андрея Мостового и отпустил Миху Мевлю в "Ростов".
И напоследок, авторитетное издание France Football назвало лучший клуб мира.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11