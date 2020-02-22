Главные новости дня: 21 февраля

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Главные новости дня: 21 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 февраля.

Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном".

"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков.

Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги Чемпионов.

Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Дмитрий Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином".

"Сочи" включил Адиля Рами в заявку РПЛ.

Президент ПСЖ договорился с ФИФА о закрытии дела о взяточничестве.

Эрлинг Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году.

В Аргентине расследуют предполагаемый шпионаж за Лионелем Месси.

Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе.

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"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков

"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 54
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
9 Эвертон Эвертон 26 36
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
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