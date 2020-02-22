Главные новости дня: 21 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 февраля.

Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном".

"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков.

Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги Чемпионов.

Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Дмитрий Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином".

"Сочи" включил Адиля Рами в заявку РПЛ.

Президент ПСЖ договорился с ФИФА о закрытии дела о взяточничестве.

Эрлинг Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году.

В Аргентине расследуют предполагаемый шпионаж за Лионелем Месси.

Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе.

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