Главные новости дня: 21 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 февраля.
Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном".
"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков.
Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом недели Лиги Чемпионов.
Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Дмитрий Тарасов сломал ногу спустя три дня после заключения контракта с "Рубином".
"Сочи" включил Адиля Рами в заявку РПЛ.
Президент ПСЖ договорился с ФИФА о закрытии дела о взяточничестве.
Эрлинг Холанд перейдет в "Ювентус" в 2022 году.
В Аргентине расследуют предполагаемый шпионаж за Лионелем Месси.
Неймар признан лучшим игроком Лиги 1 в январе.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном"
-
Агент Рами сообщил о переходе игрока в "Сочи"
-
Имбула близок к переходу в другой российский клуб
-
"Барселона" отказалась от назначения Хави, так как он выдвинул клубу ряд условий
-
Президент ПСЖ договорился с ФИФА о закрытии дела о взяточничестве
Лента новостей
-
1
Главные новости дня: 21 февраля
-
Платини: "Полиция пыталась найти у меня картину Пикассо, которую якобы мне подарил Путин"
-
Футболистам "Барселоны" продемонстрировали три комплекта формы на сезон 2020/21
-
1
"Сочи" включил Рами в заявку РПЛ
-
"Бетис" и "Мальорка" забили шесть голов на двоих
-
2
"Лион" переиграл "Метц" в матче Лиги 1
-
"Наполи" обыграл "Брешию" и поднялся в зону еврокубков
-
1
Левандовски принес "Баварии" волевую победу над "Падерборном"
-
Слуцкий высказался о травме Тарасова
-
Руни проводит 500-ю игру в английских чемпионатах
-
Сетьен прокомментировал трансфер Брейтуэйта
-
1
Агент Рами сообщил о переходе игрока в "Сочи"
-
"Ницца" и "Брест" завершили матч результативной ничьей
-
3
Аллегри: "В этом сезоне я не вижу фаворитов в Лиге Чемпионов"
-
"Крылья Советов" арендовали Глушенкова у "Спартака"
-
Имбула близок к переходу в другой российский клуб
-
"Бавария" может купить Фирмино, если "Ливерпуль" подпишет Вернера
-
"Томь" объявила об аренде игрока "Зенита"
-
2
"Барселона" отказалась от назначения Хави, так как он выдвинул клубу ряд условий
-
Агент Рами прокомментировал интерес со стороны "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18