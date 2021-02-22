Главные новости дня: 21 февраля

Теги лионель мессиэрлинг холандроналдиньоинтер миланмонако

Главные новости дня: 21 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 февраля.

ПСЖ нашел замену Мбаппе.

Горан Пандев установил рекорд Серии А.

Холанд определился с зарплатными требованиями.

Мама Роналдиньо умерла от коронавируса.

Сборная Германии не будет увольнять Лева в случае провала на Евро-2020.

В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса.

Месси установил рекорд "Барселоны".

В чемпионате Украины произошел громкий скандал из-за украинского языка.

Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду.

"Интер" в гостях разгромил "Милан".

"Аталанта" и "Наполи" устроили голевую перестрелку.

Румменигге: "Мы хотели в 2008 подписать Клоппа".

"Манчестер Сити" не продаст де Брюйне летом.

"Монако" на выезде всухую победил ПСЖ. Головин вышел в концовке матча.

Все результаты 22 тура Бундеслиги и 26 тура Лиги 1.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Лилль" громит "Лорьян", "Лион" едва спасся, а "Монако" на выезде обыгрывает ПСЖ: все результаты 26-го тура Лиги 1

"Лилль" громит "Лорьян", "Лион" едва спасся, а "Монако" на выезде обыгрывает ПСЖ: все результаты 26-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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