Главные новости дня: 21 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 февраля.



ПСЖ нашел замену Мбаппе.

Горан Пандев установил рекорд Серии А.

Холанд определился с зарплатными требованиями.

Мама Роналдиньо умерла от коронавируса.

Сборная Германии не будет увольнять Лева в случае провала на Евро-2020.

В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса.

Месси установил рекорд "Барселоны".

В чемпионате Украины произошел громкий скандал из-за украинского языка.

Месси установил очередной рекорд Ла Лиги. Он превзошел достижение Роналду.

"Интер" в гостях разгромил "Милан".

"Аталанта" и "Наполи" устроили голевую перестрелку.

Румменигге: "Мы хотели в 2008 подписать Клоппа".

"Манчестер Сити" не продаст де Брюйне летом.

"Монако" на выезде всухую победил ПСЖ. Головин вышел в концовке матча.

Все результаты 22 тура Бундеслиги и 26 тура Лиги 1.