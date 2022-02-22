Главные новости дня: 21 февраля

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Главные новости дня: 21 февраля

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 февраля.

Полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен перешел в ЦСКА.

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси". 

Московский "Спартак" презентовал новый логотип клуба, приуроченный к столетнему юбилею. Бывший игрок "красно-белых" Александр Мостовой отреагировал на смену эмблемы.

В чемпионате Италии "Кальяри" и "Наполи" сыграли вничью. Все результаты 26-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Сельта" не смогла победить "Леванте". Все результаты 25-го тура Ла Лиги.

Все результаты 23-го тура чемпионата Португалии.

Лучший бомбардир чемпионата Украины Артем Довбик получил глупую травму и не поможет национальной команде в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер заразился коронавирусом.

"Ливерпуль" вышел из борьбы за нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Зенит" объявил о переходе защитника БАТЭ.

"Базель", за который выступает россиянин Федор Чаловуволил главного тренера.

"Ювентус" выставил нападающему Пауло Дибале новое требование касательно продления контракта.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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