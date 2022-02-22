Главные новости дня: 21 февраля

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 февраля.

Полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен перешел в ЦСКА.

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде сделал выбор между "Барселоной" и "Челси".

Московский "Спартак" презентовал новый логотип клуба, приуроченный к столетнему юбилею. Бывший игрок "красно-белых" Александр Мостовой отреагировал на смену эмблемы.

В чемпионате Италии "Кальяри" и "Наполи" сыграли вничью. Все результаты 26-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Сельта" не смогла победить "Леванте". Все результаты 25-го тура Ла Лиги.

Все результаты 23-го тура чемпионата Португалии.

Лучший бомбардир чемпионата Украины Артем Довбик получил глупую травму и не поможет национальной команде в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер заразился коронавирусом.

"Ливерпуль" вышел из борьбы за нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

"Зенит" объявил о переходе защитника БАТЭ.

"Базель", за который выступает россиянин Федор Чалов, уволил главного тренера.

"Ювентус" выставил нападающему Пауло Дибале новое требование касательно продления контракта.

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