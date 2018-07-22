Главные новости дня: 21 июля

Сегодня, 21 июля, в Украине стартовал новый сезон и в матче за Суперкубок "Динамо" оказалось сильнее "Шахтера".

Отчет о матче "Шахтер" - "Динамо"

Видеообзор матча "Шахтер" - "Динамо"

В очередном матче Международного кубка чемпионов "Бавария" одержала победу над ПСЖ

Отчет о матче "Бавария" - ПСЖ

Видеообзор матча "Бавария" - ПСЖ

Также в рамках подготовки к новому сезону товарищеские матчи провели ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" и "Зенит".

Из трансферных слухов: "Барселону" не устроило предложение "Локомотива" по Видалю, "Реал" определился с бюджетом на трансфер Азара, "Барселона" поставила ультиматум ПСЖ по трансферу Рабьо, Де Хеа подпишет новый долгосрочный контракт с "Манчестер Юнайтед", "Барселона" определилась с будущим Дембеле.

Также сообщается, что Головин близок к подписанию контракта с новым клубом, а известный агент высказался о его трансферной стоимости.

В "Реале" появился первый претендент на "семерку" Роналду, а Неймар отреагировал на обвинения в симуляции.

Из главных новостей стоит отметить смену президента в "Милане" и завершение карьеры Алексея и Василия Березуцких.

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