Главные новости дня: 21 июля

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москвауралрубин

Главные новости дня: 21 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 июля.

"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ.

"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ.

"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" благодаря голу на 93-й минуте.

"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи".

"Бавария" уверенно обыграла "Реал" в Международном Кубке Чемпионов. "Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" в Кубке чемпионов благодаря суперголу Кейна.

ОМОН избил фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом".

"Манчестер Юнайтед" сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира.

Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико".

Буффон мог перейти в "Локомотив".

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом Китая.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи"

"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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