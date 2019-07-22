Главные новости дня: 21 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 июля.

"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ.

"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ.

"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" благодаря голу на 93-й минуте.

"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи".

"Бавария" уверенно обыграла "Реал" в Международном Кубке Чемпионов. "Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" в Кубке чемпионов благодаря суперголу Кейна.

ОМОН избил фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом".

"Манчестер Юнайтед" сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира.

Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико".

Буффон мог перейти в "Локомотив".

Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом Китая.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru