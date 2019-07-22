Главные новости дня: 21 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 июля.
"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ.
"Локомотив" одержал сложную победу над "Тамбовом" в РПЛ.
"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" благодаря голу на 93-й минуте.
"Зенит" на выезде обыграл новичка РПЛ "Сочи".
"Бавария" уверенно обыграла "Реал" в Международном Кубке Чемпионов. "Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" в Кубке чемпионов благодаря суперголу Кейна.
ОМОН избил фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом".
"Манчестер Юнайтед" сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира.
Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико".
Буффон мог перейти в "Локомотив".
Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом Китая.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 21 июля
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Дзюба: "Мог сделать три голевые передачи, но мазилы мои промахнулись"
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Семак прокомментировал победу над "Сочи"
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"Лион" ведет переговоры о продаже Фекира в "Бетис"
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ПСЖ согласовал трансфер хавбека "Эвертона"
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Косиельни вернется во Францию
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Хохлов извинился перед фанатами за поражение от "Рубина"
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"Наполи" близок к подписанию македонского хавбека
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Бэйл пропустил игру с "Баварией" по просьбе агента
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Кейн оценил свой гол в ворота "Ювентуса"
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Румменигге: "Я без понятия, знает ли Гвардиола обо всем, что происходит в "Манчестер Сити"
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"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Магуайра
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"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" благодаря голу на 93-й минуте
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Роналду совершил трогательный поступок для ребенка во время матча с "Тоттенхэмом"
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"Сочи" - "Зенит": стартовые состав на матч чемпионата России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16