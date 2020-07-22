Главные новости дня: 21 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 июля.
"Милан" одолел "Сассуоло" и вышел на пятое место Серии А.
"Сочи" присудили техническое поражение в матче с "Тамбовом".
Четыре болельщика "Спартака" вызваны для следственных действий по делу о драке с фанатами "Динамо".
"Химки" всё-таки сыграют в РПЛ.
"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи.
Джордже Деспотович стал игроком "Рубина".
Игорь Акинфеев может завершить карьеру через два года.
Санти Касорла перешёл в клуб Хави.
"Реал" может разорвать контракт с Гаретом Бэйлом за 60 миллионов евро.
Два игрока из "Барселоны" и один из "Реала" - в сборной разочарований сезона Примеры.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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1
Главные новости дня: 21 июля
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1
"Спартак" намерен избавиться от Мирзова
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1
"Он пeрнул мозгом в лужу": Арбитр Федотов раскритиковал Кашшаи
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1
"Милан" продлил контракт с Пиоли
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"Тамбов" сохранил прописку в РПЛ, будущее "Крыльев Советов" зависит от решения "Химок"
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1
"Милан" одолел "Сассуоло" и вышел на пятое место Серии А
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Журналист Симонов: "Локомотиву" дали понять, что к Кокорину лезть не надо"
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"Астон Вилла" обыграла "Арсенал" и покинула зону вылета
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Журналист Егоров назвал трансферный бюджет "Динамо"
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"Фратрия" оплатит штраф Ещенко за футболку с медведем
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"Зенит" показал, что осталось за кадром игры против "Спартака"
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"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи
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Жирков может перейти в "Краснодар"
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"Бавария" готова арендовать полузащитника "Барселоны"
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"Аталанта" переиграла "Болонью" и вышла на второе место Серии А
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Глава КДК РФС: "Ещенко надел футболку по просьбе жены, ведь он очень любит медведей"
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"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в матче АПЛ
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"Аталанта" отклонила предложение "Ювентуса" по Сапате
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Журналист Короткин сообщил об интересе "Локомотива" к Джикии
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"Зенит" отреагировал на отмену вручения "Золотого мяча", выложив видео с грустным Дзюбой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18