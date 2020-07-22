Главные новости дня: 21 июля

1 Теги миланфк сочиспартак москваигорь акинфеев

Главные новости дня: 21 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 июля.

"Милан" одолел "Сассуоло" и вышел на пятое место Серии А.

"Сочи" присудили техническое поражение в матче с "Тамбовом".

Четыре болельщика "Спартака" вызваны для следственных действий по делу о драке с фанатами "Динамо".

"Химки" всё-таки сыграют в РПЛ.

"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи.

Джордже Деспотович стал игроком "Рубина".

Игорь Акинфеев может завершить карьеру через два года.

Санти Касорла перешёл в клуб Хави.

"Реал" может разорвать контракт с Гаретом Бэйлом за 60 миллионов евро.

Два игрока из "Барселоны" и один из "Реала" - в сборной разочарований сезона Примеры.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Милан" продлил контракт с Пиоли

"Милан" продлил контракт с Пиоли

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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