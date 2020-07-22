Главные новости дня: 21 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 июля.

"Милан" одолел "Сассуоло" и вышел на пятое место Серии А.

"Сочи" присудили техническое поражение в матче с "Тамбовом".

Четыре болельщика "Спартака" вызваны для следственных действий по делу о драке с фанатами "Динамо".

"Химки" всё-таки сыграют в РПЛ.

"Спартак" отправил открытое письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи.

Джордже Деспотович стал игроком "Рубина".

Игорь Акинфеев может завершить карьеру через два года.

Санти Касорла перешёл в клуб Хави.

"Реал" может разорвать контракт с Гаретом Бэйлом за 60 миллионов евро.

Два игрока из "Барселоны" и один из "Реала" - в сборной разочарований сезона Примеры.

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