Главные новости дня: 21 июля

Фото: твиттер ПСВ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 июля.

ПСВ разгромил "Галатасарай" и другие результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Кристоффер Ольссон покинул "Краснодар".

РФС отказал четырем тренерам, которые хотели возглавить сборную России.

Роспотребнадзор Татарстана наложил запрет на присутствие болельщиков на матче "Рубин" - "Спартак".

Луи Ван Гаал снова возглавит сборную Нидерландов.

Алексом Кралом вновь интересуются в АПЛ.

Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ.

Игорь Дивеев может оказаться в Серии А.

"Ювентус" интересуется вратарем "Динамо" Киев.

"Ливерпуль" может пожертвовать Фирмино ради Салаха и Мане.

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