Главные новости дня: 21 июля

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Главные новости дня: 21 июляФото: твиттер ПСВ

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 июля.

ПСВ разгромил "Галатасарай" и другие результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Кристоффер Ольссон покинул "Краснодар".

РФС отказал четырем тренерам, которые хотели возглавить сборную России.

Роспотребнадзор Татарстана наложил запрет на присутствие болельщиков на матче "Рубин" - "Спартак".

Луи Ван Гаал снова возглавит сборную Нидерландов.

Алексом Кралом вновь интересуются в АПЛ.

Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ.

Игорь Дивеев может оказаться в Серии А.

"Ювентус" интересуется вратарем "Динамо" Киев.

"Ливерпуль" может пожертвовать Фирмино ради Салаха и Мане.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Ван Гаал снова возглавит сборную Нидерландов

Ван Гаал снова возглавит сборную Нидерландов

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
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16 Борнмут Борнмут 27 26
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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