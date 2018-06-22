Главные новости дня: 21 июня
Подошел к концу седьмой игровой день на Чемпионате Мира в России.
В первом матче дня Дания и Австралия не смогли определить победителя. Лучшим игроком этого матча стал Кристиан Эриксен.
Отчет о матче Дания - Австралия
Видеообзор матча Дания - Австралия
Во втором поединке сборная Франции минимально обыграла Перу. Награду игроку матча получил форвард "трехцветных" Килиан Мбаппе, ставший автором единственного забитого мяча в игре и вошедший таким образом в историю своей национальной команды.
Видеообзор матча Франция - Перу
В заключительной встрече дня команда Хорватии нанесла разгромное поражение Аргентине. В этом поединке лучшим игроком был назван Лука Модрич.
Отчет о матче Аргентина - Хорватия
Видеообзор матча Аргентина - Хорватия
Таким образом, выход в 1/8 финала себе обеспечили еще две команды.
Не обошлось в четверг и без серьезной судейской ошибки, которая напрямую оказала влияние на результат последнего матча дня. Другим негативным явлением дня стали действия британской прессы.
Тем временем Роналду установил очередное достижение на ЧМ в России.
На клубном уровне "Рома" и "Интер" таки согласовали трансфер Наингголана, Нагельсманн променял "Хоффенхайм" на "РБ Лейпциг", Эмре Джан, наконец, стал игроком "Ювентуса", "Ювентус" увеличил предложение по Головину, "Ювентус" также согласовал трансфер Канселу из "Валенсии"
Такие главные новости четверга. Не забывайте оставлять прогнозы в турнире прогнозов матчей ЧМ-2018.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|2
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0