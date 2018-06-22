Главные новости дня: 21 июня

Подошел к концу седьмой игровой день на Чемпионате Мира в России.

В первом матче дня Дания и Австралия не смогли определить победителя. Лучшим игроком этого матча стал Кристиан Эриксен.

Отчет о матче Дания - Австралия

Видеообзор матча Дания - Австралия

Во втором поединке сборная Франции минимально обыграла Перу. Награду игроку матча получил форвард "трехцветных" Килиан Мбаппе, ставший автором единственного забитого мяча в игре и вошедший таким образом в историю своей национальной команды.

Отчет о матче Франция -Перу

Видеообзор матча Франция - Перу

В заключительной встрече дня команда Хорватии нанесла разгромное поражение Аргентине. В этом поединке лучшим игроком был назван Лука Модрич.

Отчет о матче Аргентина - Хорватия

Видеообзор матча Аргентина - Хорватия

Таким образом, выход в 1/8 финала себе обеспечили еще две команды.

Не обошлось в четверг и без серьезной судейской ошибки, которая напрямую оказала влияние на результат последнего матча дня. Другим негативным явлением дня стали действия британской прессы.

Тем временем Роналду установил очередное достижение на ЧМ в России.

На клубном уровне "Рома" и "Интер" таки согласовали трансфер Наингголана, Нагельсманн променял "Хоффенхайм" на "РБ Лейпциг", Эмре Джан, наконец, стал игроком "Ювентуса", "Ювентус" увеличил предложение по Головину, "Ювентус" также согласовал трансфер Канселу из "Валенсии"

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