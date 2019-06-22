Главные новости дня: 21 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 июня.
Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки.
Кавани провёл 112-й матч за сборную Уругвая. Это третий результат в истории.
Мбаппе сделал выбор между "Золотым мячом" и победой в Лиге Чемпионов.
"Анжи" сократил долги в 3,6 раза.
"Челси" объявил о возвращении в клуб Петера Чеха.
"Барселона" определилась с соперником по матчу за Кубок Гампера.
"Барселона" подготовила конкретное предложение по Неймару.
Луческу обвинил судей в том, что "Зенит" проиграл чемпионскую гонку "Спартаку" в 2017 году.
"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового клубного стадиона.
Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию.
Сборная Франции обыграла Хорватию в матче молодежного чемпионата Европы.
Суарес прошел обследование по поводу травмы руки.
21-летний форвард сборной Нигерии перенес инфаркт.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 21 июня
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Неймар: "С того момента, как я полюбил футбол, я всегда смотрел на него, как на шоу"
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Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки
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Защитник "Кьево" Каччаторе заключил полноценный контракт с "Кальяри"
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21-летний форвард сборной Нигерии перенес инфаркт
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Сборная Франции обыграла Хорватию в матче молодежного чемпионата Европы
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Морьентес: "Никто не сможет в "Реале" заменить Роналду"
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Мбаппе: "У меня много любимых игроков, среди них Роналду, Месси, Марадона и Зидан"
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Неймар навестил сборную Бразилии перед матчем группового турнира Кубка Америки с Перу
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Клуб из Китая предлагает Виллиану перейти в команду с зарплатой в 13 миллионов евро
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Клопп: "Если мы дойдем до момента, где футбол - это только деньги, то я уйду"
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Агент: "В "Ювентусе" Сарри нужен такой игрок, как Жоржиньо"
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В Египте дан старт Кубку Африки
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Индзаги, возможно, возглавит "Беневенто"
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Семак рассказал о травме Ерохина
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"Севилья" хочет купить Начо. "Реал" просит 30 миллионов евро
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Суарес прошел обследование по поводу травмы руки
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Семак - о матче с "Ваккером": "Побеждать всегда приятно, но мы знаем какие у нас задачи: результат не стоит на первом месте"
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Лодыгин заявил, что не хочет возвращаться в Россию
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Румыния обыграла Англию на молодежном чемпионате Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16