Главные новости дня: 21 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 июня.

Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки.

Кавани провёл 112-й матч за сборную Уругвая. Это третий результат в истории.

Мбаппе сделал выбор между "Золотым мячом" и победой в Лиге Чемпионов.

"Анжи" сократил долги в 3,6 раза.

"Челси" объявил о возвращении в клуб Петера Чеха.

"Барселона" определилась с соперником по матчу за Кубок Гампера.

"Барселона" подготовила конкретное предложение по Неймару.

Луческу обвинил судей в том, что "Зенит" проиграл чемпионскую гонку "Спартаку" в 2017 году.

"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового клубного стадиона.

Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию.

Сборная Франции обыграла Хорватию в матче молодежного чемпионата Европы.

Суарес прошел обследование по поводу травмы руки.

21-летний форвард сборной Нигерии перенес инфаркт.

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