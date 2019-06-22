Главные новости дня: 21 июня

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Главные новости дня: 21 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 июня.

Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки.

Кавани провёл 112-й матч за сборную Уругвая. Это третий результат в истории.

Мбаппе сделал выбор между "Золотым мячом" и победой в Лиге Чемпионов.

"Анжи" сократил долги в 3,6 раза.

"Челси" объявил о возвращении в клуб Петера Чеха.

"Барселона" определилась с соперником по матчу за Кубок Гампера.

"Барселона" подготовила конкретное предложение по Неймару.

Луческу обвинил судей в том, что "Зенит" проиграл чемпионскую гонку "Спартаку" в 2017 году.

"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового клубного стадиона.

Кокорин пройдет обследование перед этапированием в колонию.

Сборная Франции обыграла Хорватию в матче молодежного чемпионата Европы.

Суарес прошел обследование по поводу травмы руки.

21-летний форвард сборной Нигерии перенес инфаркт.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки

Египет минимально обыграл сборную Зимбабве в Кубке Африки

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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