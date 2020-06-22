Главные новости дня: 21 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 июня.
"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" в матче 30-го тура АПЛ.
В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко.
"Валенсия" Черышева обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги.
Футболисты "Уфы" и "Тамбова" подрались во время матча.
Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки".
"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава.
"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" и обогнал "Барселону" в Ла Лиге.
АЕК Карреры подписал нигерийского форварда.
Стало известно, когда "Ростов" сможет сыграть основным составом.
Василий Конов: матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен на 19 июля.
"Краснодар" рассказал, когда появится информация о статусе матча с "Динамо".
Бундеслига оштрафовала "Унион" за празднование победы с болельщиками.
ЦСКА продлил серию без побед в РПЛ до 6 игр.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 21 июня
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"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" и обогнал "Барселону" в Ла Лиге
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"Интер" обыграл "Сампдорию" в матче 26-го тура Серии А
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Анчелотти - о матче с "Ливерпулем": "Эвертон" был очень близок к победе"
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"Олимпиакос" разгромил "Панатинаикос" в дерби чемпионата Греции
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Милнер получил травму в матче с "Эвертоном"
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Клопп подвел итоги матча 30-го тура АПЛ "Ливерпуля" с "Эвертоном"
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ЦСКА ответил Селюку, раскритиковавшему Гончаренко
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Экс-президент "Спартака" Червиченко отметил отношение Кокорина к матчу РПЛ против "Ростова"
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"Аталанта" разгромила "Сассуоло" в матче Серии А
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"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" в матче 30-го тура АПЛ
-
"Валенсия" Черышева обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги
-
Пулишич: "Добавить в "Челси" такого игрока, как Вернер, просто невероятно"
-
Лидер фанатского объединения "Локомотива": "Николич - ноунейм, который пришел на место великого тренера"
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Евсеев в инстаграме прокомментировал победный матч "Уфы" с "Тамбовом"
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Тарасов прокомментировал победу "Рубина" в матче 23-го тура РПЛ с "Уралом"
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Кикнадзе прокомментировал инцидент со стюардом и журналистом
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Главный тренер "Локомотива" Николич ярко высказался о матче с "Оренбургом"
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"Лудогорец" обыграл "Берое" и досрочно стал чемпионом Болгарии
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Смолов прокомментировал рекордную победу "Сельты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18