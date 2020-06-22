Главные новости дня: 21 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 июня.

"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" в матче 30-го тура АПЛ.

В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко.

"Валенсия" Черышева обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги.

Футболисты "Уфы" и "Тамбова" подрались во время матча.

Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки".

"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава.

"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" и обогнал "Барселону" в Ла Лиге.

АЕК Карреры подписал нигерийского форварда.

Стало известно, когда "Ростов" сможет сыграть основным составом.

Василий Конов: матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен на 19 июля.

"Краснодар" рассказал, когда появится информация о статусе матча с "Динамо".

Бундеслига оштрафовала "Унион" за празднование победы с болельщиками.

ЦСКА продлил серию без побед в РПЛ до 6 игр.

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