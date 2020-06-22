Главные новости дня: 21 июня

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Главные новости дня: 21 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 июня.

"Ливерпуль" не смог обыграть "Эвертон" в матче 30-го тура АПЛ.

В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко.

"Валенсия" Черышева обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги.

Футболисты "Уфы" и "Тамбова" подрались во время матча.

Валерий Карпин назвал чемпионат России "первенством водокачки".

"Динамо" подтвердило информацию о заражении коронавирусом трех игроков основного состава.

"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" и обогнал "Барселону" в Ла Лиге.

АЕК Карреры подписал нигерийского форварда.

Стало известно, когда "Ростов" сможет сыграть основным составом.

Василий Конов: матч "Краснодар" - "Динамо" будет перенесен на 19 июля.

"Краснодар" рассказал, когда появится информация о статусе матча с "Динамо".

Бундеслига оштрафовала "Унион" за празднование победы с болельщиками.

ЦСКА продлил серию без побед в РПЛ до 6 игр.

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"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" и обогнал "Барселону" в Ла Лиге

"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" и обогнал "Барселону" в Ла Лиге

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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