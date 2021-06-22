Главные новости дня: 21 июня
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 июня.
Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата Европы.
Россия с крупным счетом проиграла Дании и вылетела с Евро-2020. Черчесов, Дзюба, Дюков, а также в ГосДуме уже отреагировали.
Бельгия победила Финляндию, одержав третью победу подряд.
Украина проиграла Австрии, но сохранила шансы на выход в плей-офф.
Нидерланды разгромили Северную Ирландию.
Стали известны две пары 1/8 финала Евро-2020.
Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу подтвердил, что перейдет в "Интер".
Вместо Чалханоглу "Милан" может купить украинца Руслана Малиновского.
"Реал" нашел в "Севилье" замену Серхио Рамосу.
Зарема Салихова рассказала, как она познакомилась с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном, а также поведала, почему она так и не вышла за него замуж официально.
"Барселона" хочет купить Криштиану Роналду.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Автогол Видаля принес Уругваю ничью в матче с Чили
-
Главные новости дня: 21 июня
-
Определились две пары 1/8 финала Евро-2020
-
В РФС отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения России в матче с Данией
-
Червиченко высказался о вылете сборной России с Евро-2020
-
1
В Госдуме отреагировали на вылет сборной России с Евро-2020
-
Дзюба отреагировал на вылет России с Евро-2020
-
Россия вылетела с Евро-2020
-
Позор России и провал Украины: все результаты Евро-2020 21 июня
-
Бельгия победила Финляндию в матче Евро-2020
-
2
Дания уничтожила Россию в матче Евро-2020
-
Дзюба повторил рекорд сборной России по числу голов
-
Экс-форварда ЦСКА оштрафовали в Бразилии за выбор бутс на матч (фото)
-
Французский журналист ярко оценил игру Дзюбы на Евро-2020
-
Агент Лунева жестко раскритиковал "Зенит"
-
"Барселона" не смогла договориться по трансферу Госенса
-
Кроос рассказал, о чем он говорил с Роналду после матча Евро-2020
-
Аршавин назвал причину поражения Украины в матче с Австрией
-
Зинченко высказался о поражении Украины в матче с Австрией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18