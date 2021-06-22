Главные новости дня: 21 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 июня.

Состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата Европы.

Россия с крупным счетом проиграла Дании и вылетела с Евро-2020. Черчесов, Дзюба, Дюков, а также в ГосДуме уже отреагировали.

Бельгия победила Финляндию, одержав третью победу подряд.

Украина проиграла Австрии, но сохранила шансы на выход в плей-офф.

Нидерланды разгромили Северную Ирландию.

Стали известны две пары 1/8 финала Евро-2020.

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу подтвердил, что перейдет в "Интер".

Вместо Чалханоглу "Милан" может купить украинца Руслана Малиновского.

"Реал" нашел в "Севилье" замену Серхио Рамосу.

Зарема Салихова рассказала, как она познакомилась с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном, а также поведала, почему она так и не вышла за него замуж официально.

"Барселона" хочет купить Криштиану Роналду.

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