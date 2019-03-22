Главные новости дня: 21 марта

Сегодня, 21 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.

Главным событием дня стал старт отборочного раунда к Чемпионату Европы 2020 года.

Сборная России в первом туре на выезде уступила Бельгии со счетом 1:3.

Следующий соперник россиян - сборная Казахстана неожиданно разгромила Шотландию. Также Кипр уверенно разобрался с Сан-Марино.

Из матчей топовых сборных отметим победы Нидерландов и Хорватии над Беларусью и Азербайджаном соответственно.

С остальными результатами сегодняшних матчей вы можете ознакомиться тут.

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин стал послом Евро-2020.

"Енисей" не будет увольнять главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

В интернете появились фотографии новой формы "Барселоны" на следующий сезон.

Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче с "Атлетико".

В Великобритании призвали исключить "Реал" из Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

"Бавария", вопреки ранее появившийся информации, еще не согласовала трансфер Лукаса Эрнандеса.

Обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич признан лучшим спортсменом 2018 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.

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