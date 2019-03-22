Главные новости дня: 21 марта
Сегодня, 21 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.
Главным событием дня стал старт отборочного раунда к Чемпионату Европы 2020 года.
Сборная России в первом туре на выезде уступила Бельгии со счетом 1:3.
Следующий соперник россиян - сборная Казахстана неожиданно разгромила Шотландию. Также Кипр уверенно разобрался с Сан-Марино.
Из матчей топовых сборных отметим победы Нидерландов и Хорватии над Беларусью и Азербайджаном соответственно.
С остальными результатами сегодняшних матчей вы можете ознакомиться тут.
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин стал послом Евро-2020.
"Енисей" не будет увольнять главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
В интернете появились фотографии новой формы "Барселоны" на следующий сезон.
Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче с "Атлетико".
В Великобритании призвали исключить "Реал" из Лиги Чемпионов в следующем сезоне.
"Бавария", вопреки ранее появившийся информации, еще не согласовала трансфер Лукаса Эрнандеса.
Обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич признан лучшим спортсменом 2018 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14