Главные новости дня: 21 марта

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Главные новости дня: 21 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 марта.

Сергей Прядкин назвал новую дату возобновления РПЛ.

Серия А не возобновится раньше лета.

АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы.

Пауло Дибала заразился коронавирусом.

Опубликован официальный фильм о ЧМ-2018 в России.

"Локомотив" определился с новым главным тренером.

Бартомеу определился с приоритетностью продления контракта с Лионелем Месси.

Серхио Рамоса не устраивают условия контракта, предложенного "Реалом".

Златан Ибрагимович может завершить карьеру.

Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Ибрагимович может завершить карьеру

Ибрагимович может завершить карьеру

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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