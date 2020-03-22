Главные новости дня: 21 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 марта.
Сергей Прядкин назвал новую дату возобновления РПЛ.
Серия А не возобновится раньше лета.
АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы.
Пауло Дибала заразился коронавирусом.
Опубликован официальный фильм о ЧМ-2018 в России.
"Локомотив" определился с новым главным тренером.
Бартомеу определился с приоритетностью продления контракта с Лионелем Месси.
Серхио Рамоса не устраивают условия контракта, предложенного "Реалом".
Златан Ибрагимович может завершить карьеру.
Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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СМИ: Серия А не возобновится раньше лета
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Алан Ширер был крутым бомбардиром, однако не смог стать крутым тренером! Вспоминаем еще 4 примера великих игроков, которые не потянули АПЛ в качестве менеджеров
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Дибала заразился коронавирусом
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Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"
-
АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы
Лента новостей
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Главные новости дня: 21 марта
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1
Роналду за свою карьеру больше всего поражал ворота "Севильи"
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АПЛ может возобновить розыгрыш 1 июня
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Ибрагимович может завершить карьеру
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Экс-президент "Реала" умер от коронавируса
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"Реал" готовит новый контракт для Хакими, который находится в аренде в "Боруссии"
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1
Глеб: "Я не хотел переходить в "Барселону"
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СМИ: Серия А не возобновится раньше лета
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Мальдини и его сын сдали положительный тест на коронавирус
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"Манчестер Сити" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"
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1
Генич прокомментировал работу на матче чемпионата Беларуси
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Анчелотти просит "Эвертон" подписать лучшего бомбардира Серии А
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1
Малком высказался о возможном возвращении в "Барселону"
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Алан Ширер был крутым бомбардиром, однако не смог стать крутым тренером! Вспоминаем еще 4 примера великих игроков, которые не потянули АПЛ в качестве менеджеров
-
"Арсенал" определился со стоимостью Мхитаряна
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1
"Барселона" не исключает возможности подписания вингера "Сассуоло"
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Дибала заразился коронавирусом
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Фернандо Торрес составил символическую сборную из игроков, с которыми выступал
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1
Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону"
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Матч между сборными Польши и России пока не перенесен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18