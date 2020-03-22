Главные новости дня: 21 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 марта.

Сергей Прядкин назвал новую дату возобновления РПЛ.

Серия А не возобновится раньше лета.

АПЛ может отказаться от одного места в Лиге Европы.

Пауло Дибала заразился коронавирусом.

Опубликован официальный фильм о ЧМ-2018 в России.

"Локомотив" определился с новым главным тренером.

Бартомеу определился с приоритетностью продления контракта с Лионелем Месси.

Серхио Рамоса не устраивают условия контракта, предложенного "Реалом".

Златан Ибрагимович может завершить карьеру.

Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".

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