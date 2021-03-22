Главные новости дня: 21 марта

Теги роберт левандовскилионель мессикриштиану роналдуадольфо гайчлуис суаресвиктор гончаренконикола влашич

Главные новости дня: 21 мартаФото: Твиттер @FCBarcelona
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 марта.

Левандовски приблизился к "вечному" рекорду Бундеслиги.

"Шахтер" жестко наказал своего лидера за выходку в матче с "Ромой".

"Милан" начал переговоры по трансферу Влашича.

16-летний Эссуго может побить рекорд Роналду.

Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом".

Роналду вручили футболку с надписью G.O.A.T и числом 770.

Гончаренко 22 марта попрощается с командой.

Стали известны пары полуфиналистов Кубка Англии.

Месси побил рекорд Хави.

Луис Суарес забил 500-й гол в карьере.

Ибрагимович установил рекорд Серии А.

Все результаты 19-го тура УПЛ, 26-го тура Бундеслиги, 28-го тура Серии А, 28-го тура Ла Лиги и 30-го тура Лиги 1.

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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