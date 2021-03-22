Главные новости дня: 21 марта
Фото: Твиттер @FCBarcelona
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 марта.
Левандовски приблизился к "вечному" рекорду Бундеслиги.
"Шахтер" жестко наказал своего лидера за выходку в матче с "Ромой".
"Милан" начал переговоры по трансферу Влашича.
16-летний Эссуго может побить рекорд Роналду.
Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом".
Роналду вручили футболку с надписью G.O.A.T и числом 770.
Гончаренко 22 марта попрощается с командой.
Стали известны пары полуфиналистов Кубка Англии.
Месси побил рекорд Хави.
Луис Суарес забил 500-й гол в карьере.
Ибрагимович установил рекорд Серии А.
Все результаты 19-го тура УПЛ, 26-го тура Бундеслиги, 28-го тура Серии А, 28-го тура Ла Лиги и 30-го тура Лиги 1.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 21 марта
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Монако громит "Сент-Этьен", "Лилль" уступает аутсайдеру, а ПСЖ побеждает "Лион" и выходит на первое место: все результаты 30-го тура Лиги 1
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Провал "Ювентуса", "Рома" снова проиграла, а "Милан" возвращается в гонку: все результаты 28-го тура Серии А
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ПСЖ победил "Лион" и возглавил таблицу Лиги 1
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"Лестер" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18