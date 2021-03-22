Главные новости дня: 21 марта

Фото: Твиттер @FCBarcelona

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 марта.

Левандовски приблизился к "вечному" рекорду Бундеслиги.

"Шахтер" жестко наказал своего лидера за выходку в матче с "Ромой".

"Милан" начал переговоры по трансферу Влашича.

16-летний Эссуго может побить рекорд Роналду.

Гол Гайча принес "Беневенто" победу над "Ювентусом".

Роналду вручили футболку с надписью G.O.A.T и числом 770.

Гончаренко 22 марта попрощается с командой.

Стали известны пары полуфиналистов Кубка Англии.

Месси побил рекорд Хави.

Луис Суарес забил 500-й гол в карьере.

Ибрагимович установил рекорд Серии А.

Все результаты 19-го тура УПЛ, 26-го тура Бундеслиги, 28-го тура Серии А, 28-го тура Ла Лиги и 30-го тура Лиги 1.