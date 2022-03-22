Главные новости дня: 21 марта

Фото: инстаграм Дибалы

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 марта.

CAS отказал РФС в переносе стыкового матча сборных России и Польши.

УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ.

"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в Суперкласико.

Федор Смолов вышел на четвёртое место по голам в РПЛ.

Семье Хвичи Кварацхелии угрожают из-за его выступлений в РПЛ.

В "Ювентусе" подтвердили грядущий уход Пауло Дибалы.

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Рональд Куман может вернуться в сборную Нидерландов.

Стала известна судьба Карло Анчелотти после разгрома в "Эль Класико".

"Наполи" может заменить Лоренцо Инсинье Хвичей.

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