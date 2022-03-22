Главные новости дня: 21 марта

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Главные новости дня: 21 мартаФото: инстаграм Дибалы

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 марта.

CAS отказал РФС в переносе стыкового матча сборных России и Польши.

УЕФА разрешил участникам еврокубков заявлять футболистов из РПЛ.

"Бока Хуниорс" обыграл "Ривер Плейт" в Суперкласико.

Федор Смолов вышел на четвёртое место по голам в РПЛ.

Семье Хвичи Кварацхелии угрожают из-за его выступлений в РПЛ.

В "Ювентусе" подтвердили грядущий уход Пауло Дибалы.

Роберт Левандовски может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Рональд Куман может вернуться в сборную Нидерландов.

Стала известна судьба Карло Анчелотти после разгрома в "Эль Класико".

"Наполи" может заменить Лоренцо Инсинье Хвичей.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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В "Ювентусе" подтвердили грядущий уход Дибалы

В "Ювентусе" подтвердили грядущий уход Дибалы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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