Главные новости дня: 21 мая

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Главные новости дня: 21 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 21 мая.

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы по политическим причинам.

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы, добившись победы над "Гронингеном".

"Атлетико" нацелился на защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

ПСЖ опроверг информацию о возможном уходе Килиана Мбаппе.

"Барселоне" не удается купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. В борьбе за игрока каталонцев опережают уже три клуба.

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке полузащитника "Суонси" Дэниела Джеймса.

"Ювентус" все еще надеется переманить у "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, а также интересуется Маурицио Сарри.

"Спартак" и "Локомотив" нацелились на игроков "Севильи".

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал лицом обложки ЛГБТ-журнала.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
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16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
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