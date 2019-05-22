Главные новости дня: 21 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 21 мая.

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы по политическим причинам.

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого вышел в финал плей-офф за выход в Лигу Европы, добившись победы над "Гронингеном".

"Атлетико" нацелился на защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

ПСЖ опроверг информацию о возможном уходе Килиана Мбаппе.

"Барселоне" не удается купить защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. В борьбе за игрока каталонцев опережают уже три клуба.

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке полузащитника "Суонси" Дэниела Джеймса.

"Ювентус" все еще надеется переманить у "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, а также интересуется Маурицио Сарри.

"Спартак" и "Локомотив" нацелились на игроков "Севильи".

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн стал лицом обложки ЛГБТ-журнала.

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