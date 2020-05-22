Главные новости дня: 21 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 мая.
РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа.
РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА.
В РФС рассказали о медицинском регламенте перед возобновлением РПЛ.
РФС, возможно, будет выплачивать компенсации игрокам, заразившимся коронавирусом.
Решение о выходе "Химок" в РПЛ будет принято в конце мая.
Марко Николич все еще не имеет разрешения на работу в России.
22 мая игроки "Динамо" приступят к тренировкам.
Андре Виллаш-Боаш отказал "Ньюкаслу".
Миралем Пьянич хочет перейти в "Барселону" по двум причинам.
"Лацио" договорился о продлении контракта с Симоне Индзаги.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 21 мая
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"Монако" летом готов расстаться с 30 футболистами
-
РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА
-
Орлов: "Может быть, Испания заставит Смолова вернуться на былой уровень"
-
2
Хедира: "Роналду - один из величайших в истории футбола"
-
"Интер" может арендовать Умтити, однако не в рамках сделки по Лаутаро Мартинесу
-
2
Роналду напомнил о годовщине победы "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов 2008 года
-
Гончаренко - об уходе Семина из "Локомотива": "Можно было попрощаться более красиво"
-
2
Ракитич высказался о возможном возвращении в "Севилью"
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Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА
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Уткин назвал лучших легионеров в истории РПЛ
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Два топ-клуба контактировали с агентом Агуэро
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Роналду просит "Ювентус" подписать лидера "Фиорентины"
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Николич все еще не имеет разрешения на работу в России
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"Ювентус" вновь начал работать над возвращением Погба
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"Ливерпуль" сделал предложение по голкиперу "Трабзонспора"
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Клуб МЛС подтвердил назначение Стама на пост тренера команды
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РФС, возможно, будет выплачивать компенсации игрокам, заразившимся коронавирусом
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Три легионера ЦСКА вернулись в Москву
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18