Главные новости дня: 21 мая

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Главные новости дня: 21 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 мая.

РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа.

РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА.

В РФС рассказали о медицинском регламенте перед возобновлением РПЛ.

РФС, возможно, будет выплачивать компенсации игрокам, заразившимся коронавирусом.

Решение о выходе "Химок" в РПЛ будет принято в конце мая.

Марко Николич все еще не имеет разрешения на работу в России.

22 мая игроки "Динамо" приступят к тренировкам.

Андре Виллаш-Боаш отказал "Ньюкаслу".

Миралем Пьянич хочет перейти в "Барселону" по двум причинам.

"Лацио" договорился о продлении контракта с Симоне Индзаги.

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РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА

РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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