Главные новости дня: 21 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 мая.

РФС сообщил, что новый сезон РПЛ начнётся 2 или 5 августа.

РПЛ не намерена отказываться от использования VAR, несмотря на разрешение ФИФА.

В РФС рассказали о медицинском регламенте перед возобновлением РПЛ.

РФС, возможно, будет выплачивать компенсации игрокам, заразившимся коронавирусом.

Решение о выходе "Химок" в РПЛ будет принято в конце мая.

Марко Николич все еще не имеет разрешения на работу в России.

22 мая игроки "Динамо" приступят к тренировкам.

Андре Виллаш-Боаш отказал "Ньюкаслу".

Миралем Пьянич хочет перейти в "Барселону" по двум причинам.

"Лацио" договорился о продлении контракта с Симоне Индзаги.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru