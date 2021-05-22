Главные новости дня: 21 мая
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 мая.
Бруно Сатин: У Мбаппе есть соглашение с "Реалом".
Депай объявил об уходе из "Лиона".
Куман надеется на то, что Месси останется в "Барселоне".
Дуглас Коста - игрок "Гремио".
Хвича Кварацхелия поделился планами на будущее.
"Локомотив" не переедет в "Лужники".
Зарема Салихова выходит из совета директоров "Спартака" из-за нового тренера.
Аргентинский футбол остановился из-за коронавируса.
Зидан: "Уверен, что "Реал" станет лучше без меня".
Официально: "Локомотив" продлил контракт с Николичем.
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Главные новости дня: 21 мая
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Хаверц прокомментировал свой первый сезон в "Челси"
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"Локомотив" не переедет в "Лужники"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18