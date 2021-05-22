Главные новости дня: 21 мая

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Главные новости дня: 21 маяФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 мая.

Бруно Сатин: У Мбаппе есть соглашение с "Реалом".

Депай объявил об уходе из "Лиона".

Куман надеется на то, что Месси останется в "Барселоне".

Дуглас Коста - игрок "Гремио".

Хвича Кварацхелия поделился планами на будущее.

"Локомотив" не переедет в "Лужники".

Зарема Салихова выходит из совета директоров "Спартака" из-за нового тренера.

Аргентинский футбол остановился из-за коронавируса.

Зидан: "Уверен, что "Реал" станет лучше без меня".

Официально: "Локомотив" продлил контракт с Николичем.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
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