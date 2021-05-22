Главные новости дня: 21 мая

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 мая.

Бруно Сатин: У Мбаппе есть соглашение с "Реалом".

Депай объявил об уходе из "Лиона".

Куман надеется на то, что Месси останется в "Барселоне".

Дуглас Коста - игрок "Гремио".

Хвича Кварацхелия поделился планами на будущее.

"Локомотив" не переедет в "Лужники".

Зарема Салихова выходит из совета директоров "Спартака" из-за нового тренера.

Аргентинский футбол остановился из-за коронавируса.

Зидан: "Уверен, что "Реал" станет лучше без меня".

Официально: "Локомотив" продлил контракт с Николичем.

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