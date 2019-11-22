Главные новости дня: 21 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 ноября.
Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером "Спартака"
Отставка Марадоны из "Химнасии" отменена.
"Барселона" готова пригласить Почеттино летом 2020 года.
Дриусси заявил, что считает Кокорина одним из лучших в России.
Джикия - в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро-2020.
Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN.
Роналду не стал извиняться перед игроками "Ювентуса" за свое поведение.
Акинфеев опередил Месси в рейтинге самых преданных футболистов.
"Тоттенхэм" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне.
Семак прокомментировал инцидент с оскорблением Дзюбы во время матча Сан-Марино - Россия.
Зидан накажет Бэйла за провокационное празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 21 ноября
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1
Уткин прокомментировал информацию об интересе "Ювентуса" к Алексею Миранчуку
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Депай стал капитаном "Лиона"
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Дмитрий Черышев поделился мыслями о результативности сына в сборной России
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Оздоев оценил группу сборной России на Евро-2020
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"Айнтрахт" сыграет в форме против расизма и дискриминации
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Моуринью хочет пригласить Ибрагимовича в "Тоттенхэм"
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1
Агент Бэйла заявил, что празднования с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид" были для СМИ, а не фанатов
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Моуринью: "Вчера я получил 50 поздравлений из "Юнайтед"
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Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером "Спартака"
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Главный тренер "Брешии" выгнал Балотелли с тренировки
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Ананидзе и Кутепов работали в общей группе "Спартака"
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Маркизио ярко высказался об Иньесте
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Отставка Марадоны из "Химнасии" отменена
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Хуан Куадрадо продлил контракт с "Ювентусом" до 2022 года
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Эдерсон восстановился и может сыграть с "Челси"
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Азар рассказал, что несколько раз отклонял предложения о переходе в ПСЖ
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Дриусси заявил, что считает Кокорина одним из лучших в России
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Джикия - в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро-2020
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Слуцкий заявил, что Кейсуке Хонда станет важным игроком для "Витесса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7