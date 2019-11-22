Главные новости дня: 21 ноября

Теги жозе моуриньюденис глушаковгеоргий джикияроссиясебастьян дриусси

Главные новости дня: 21 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 ноября.

Глушаков ответил фанату, который хочет видеть его тренером "Спартака"

Отставка Марадоны из "Химнасии" отменена.

"Барселона" готова пригласить Почеттино летом 2020 года.

Дриусси заявил, что считает Кокорина одним из лучших в России.

Джикия - в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро-2020.

Месси стал лучшим форвардом 2019 года по версии ESPN.

Роналду не стал извиняться перед игроками "Ювентуса" за свое поведение.

Акинфеев опередил Месси в рейтинге самых преданных футболистов.

"Тоттенхэм" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне.

Семак прокомментировал инцидент с оскорблением Дзюбы во время матча Сан-Марино - Россия.

Зидан накажет Бэйла за провокационное празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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