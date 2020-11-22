Главные новости дня: 21 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 21 ноября.
В чемпионате России действующий чемпион страны "Зенит" не смог победить "Ахмат", "Краснодар" обыграл "Тамбов", "Спартак" и "Динамо" разошлись миром, а "Локомотив" победил "Арсенал".
В чемпионате Испании "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом", а "Барселона" проиграла "Атлетико".
В Серии А "Ювентус" добился победы над "Кальяри" благодаря дублю Криштиану Роналду.
В чемпионате Англии "Челси" выиграл у "Ньюкасла", "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Бернли".
В Бундеслиге "Бавария" не смогла победить "Вердер", а дортмундская "Боруссия" разгромила "Герту" благодаря покеру Эрлинга Холанда.
Форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда признали лучшим молодым футболистом Европы в 2020 году.
Мадридский "Реал" готов продать полузащитника Иско в январе за 60-70 миллионов евро.
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто является её любимым футболистом.
Нападающий "Спартака" Александр Соболев, скорее всего, перенесет операцию на колене.
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду догнал шведского форварда "Милана" Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров Серии А.
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главное
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Бромвич" в матче АПЛ
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Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"
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Покер Холанда принес дортмундской "Боруссии" победу над "Гертой"
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Александр Соболев, скорее всего, перенесет операцию на колене
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"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" и вышел на первое место в АПЛ
Лента новостей
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Главные новости дня: 21 ноября
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Бромвич" в матче АПЛ
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Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Кальяри"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18