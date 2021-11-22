Главные новости дня: 21 ноября

Фото: фан-инстаграм Сульшера

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 ноября.

"Динамо" разгромило тульский "Арсенал".

ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ.

"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон".

"Реал" разгромил "Гранаду" и снова возглавил Ла Лигу.

"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии А.

Валерий Карпин заявил, что остается в сборной России.

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера.

Лионель Месси не планирует возвращаться в "Барселону".

Стало известно, кто будет руководить "Манчестер Юнайтед" в ближайших матчах.

Златан Ибрагимович установил рекорд Серии А.

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