Главные новости дня: 21 ноября
Фото: фан-инстаграм Сульшера
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 ноября.
"Динамо" разгромило тульский "Арсенал".
ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ.
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон".
"Реал" разгромил "Гранаду" и снова возглавил Ла Лигу.
"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии А.
Валерий Карпин заявил, что остается в сборной России.
"Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера.
Лионель Месси не планирует возвращаться в "Барселону".
Стало известно, кто будет руководить "Манчестер Юнайтед" в ближайших матчах.
Златан Ибрагимович установил рекорд Серии А.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 ноября
-
1
"Реал Сосьедад" и "Валенсия" не выявили победителя
-
1
"Дженоа" в дебютном матче Шевченко проиграл "Роме" Моуринью
-
1
Неожиданное поражение "Баварии", "Боруссия" догоняет лидера: все результаты 12-го тура Бундеслиги
-
Карпин извинился за свои слова о возможной отставке
-
Акинфеев провел 800-й матч в карьере
-
Разгромные победы "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", позор "МЮ" и "Арсенала": все результаты 12-го тура АПЛ
-
Матч "Лион" - "Марсель" приостановлен. Пайе кинули бутылку в голову с трибуны
-
Сульшер высказался об уходе из "Манчестер Юнайтед"
-
Успехи "Зенита", "Динамо" и "Краснодара", осечки "Спартака" и "Локомотива": все результаты 15-го тура РПЛ
-
"Бетис" уверенно разобрался с "Эльче"
-
"Спартак": "Ситуация в "Наполи" нас беспокоит"
-
"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии А
-
"Тоттенхэм" вырвал победу над "Лидсом"
-
"Сочи" проиграл "Рубину" в матче РПЛ
-
1
Карпин заявил, что остается в сборной России
-
"Ницца" на выезде переиграла "Клермон"
-
"Бавария" отправила непривитых футболистов на карантин
-
"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением касательно увольнения Сульшера
-
"Реал" разгромил "Гранаду" и снова возглавил Ла Лигу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18