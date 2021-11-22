Главные новости дня: 21 ноября

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Главные новости дня: 21 ноябряФото: фан-инстаграм Сульшера

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 21 ноября.

"Динамо" разгромило тульский "Арсенал".

ЦСКА сыграл вничью с "Химками" в РПЛ.

"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон".

"Реал" разгромил "Гранаду" и снова возглавил Ла Лигу.

"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии А.

Валерий Карпин заявил, что остается в сборной России.

"Манчестер Юнайтед" уволил Уле Гуннара Сульшера.

Лионель Месси не планирует возвращаться в "Барселону".

Стало известно, кто будет руководить "Манчестер Юнайтед" в ближайших матчах.

Златан Ибрагимович установил рекорд Серии А.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Матч "Лион" - "Марсель" приостановлен. Пайе кинули бутылку в голову с трибуны

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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