Главные новости дня: 21 октября

В воскресенье, 21 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

В чемпионате России "Зенит" на выезде неожиданно проиграл "Динамо", играя полтора тайма в меньшинстве из-за удаления Дриусси.

Отчет о матче "Динамо" - "Зенит"

В другом матче "Спартак" на своем поле сенсационно уступил тульскому "Арсеналу".

Отчет о матче "Спартак" - "Арсенал"

В связи с этим "Спартак" может уволить Карреру и уже ищет ему замену.

В чемпионате Италии "Интер" добился победы над "Миланом" в миланском дерби.

Отчет о матче "Интер" - "Милан"

Видеообзор матча "Интер" - "Милан"

Из других новостей стоит отметить:

Марадона опроверг свои слова в адрес Месси.

Конте намерен разорвать контракт с "Челси", чтобы возглавить "Реал".

"Реал" может заплатить 130 миллионов евро за Рахима Стерлинга, а также готовится заменить Лопетеги на Солари.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru