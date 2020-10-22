Главные новости дня: 21 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 октября.

В Лиге Чемпионов состоялись еще восемь матчей 1-го тура группового этапа.

Главной сенсацией стало поражение мадридского "Реала" в домашнем матче с донецким "Шахтером".

Московский "Локомотив" ушел от поражения в матче с "Ред Булл Зальцбург".

Бывший игрок "Локомотива" Алексей Миранчук забил гол в своем дебютном матче за "Аталанту" против "Мидтъюлланда".

"Бавария" не оставила никаких шансов "Атлетико".

"Манчестер Сити" добыл победу над "Порту".

"Ливерпуль" выиграл у "Аякса" благодаря автоголу.

Все результаты Лиги Чемпионов от 21 октября можно посмотреть здесь.

В Кубке России "Спартак" проиграл "Енисею", но сумел выйти в плей-офф. Все результаты Кубка России можно посмотреть здесь.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удивил поклонником новым имиджем.

"Спартак" из-за травм потерял нападающих Александра Соболева и Эсекьеля Понсе.

Нападающий "Зенита" Малком пропустит несколько матчей.

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