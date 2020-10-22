Главные новости дня: 21 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 октября.
В Лиге Чемпионов состоялись еще восемь матчей 1-го тура группового этапа.
Главной сенсацией стало поражение мадридского "Реала" в домашнем матче с донецким "Шахтером".
Московский "Локомотив" ушел от поражения в матче с "Ред Булл Зальцбург".
Бывший игрок "Локомотива" Алексей Миранчук забил гол в своем дебютном матче за "Аталанту" против "Мидтъюлланда".
"Бавария" не оставила никаких шансов "Атлетико".
"Манчестер Сити" добыл победу над "Порту".
"Ливерпуль" выиграл у "Аякса" благодаря автоголу.
Все результаты Лиги Чемпионов от 21 октября можно посмотреть здесь.
В Кубке России "Спартак" проиграл "Енисею", но сумел выйти в плей-офф. Все результаты Кубка России можно посмотреть здесь.
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удивил поклонником новым имиджем.
"Спартак" из-за травм потерял нападающих Александра Соболева и Эсекьеля Понсе.
Нападающий "Зенита" Малком пропустит несколько матчей.
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главное
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Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 21 октября
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"Бавария" уничтожила "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов
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Гол Алексея Миранчука помог "Аталанте" победить в стартовом матче Лиги Чемпионов
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Зинедин Зидан прокомментировал поражение "Реала" в матче с "Шахтером"
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Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Кубка России
Лента новостей
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Главные новости дня: 21 октября
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"Спартак" сообщил информацию о состоянии Понсе, который травмировался в матче с "Енисеем"
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Черчесов поддержал Хабиба перед чемпионским боем
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Бывший тренер "Барселоны" Сетьен может возглавить бразильский топ-клуб
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Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 21 октября
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"Ливерпуль" в гостях победил "Аякс"
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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Порту"
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"Интер" на 90-й минуте ушел от поражения в матче с гладбахской "Боруссией"
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"Бавария" уничтожила "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов
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Гол Алексея Миранчука помог "Аталанте" победить в стартовом матче Лиги Чемпионов
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Зинедин Зидан прокомментировал поражение "Реала" в матче с "Шахтером"
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Лидеры обороны "Спартака" вернулись в строй перед матчем с "Краснодаром"
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Лука Модрич прокомментировал сенсационное поражение "Реала" от "Шахтера"
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"Реал" впервые за 39 лет проиграл три матча подряд в еврокубках
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"Реал" без Рамоса проиграл 7 из 8 последних матчей в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18