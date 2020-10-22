Главные новости дня: 21 октября

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Главные новости дня: 21 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 21 октября.

В Лиге Чемпионов состоялись еще восемь матчей 1-го тура группового этапа.

Главной сенсацией стало поражение мадридского "Реала" в домашнем матче с донецким "Шахтером".

Московский "Локомотив" ушел от поражения в матче с "Ред Булл Зальцбург".

Бывший игрок "Локомотива" Алексей Миранчук забил гол в своем дебютном матче за "Аталанту" против "Мидтъюлланда".

"Бавария" не оставила никаких шансов "Атлетико".

"Манчестер Сити" добыл победу над "Порту".

"Ливерпуль" выиграл у "Аякса" благодаря автоголу.

Все результаты Лиги Чемпионов от 21 октября можно посмотреть здесь.

В Кубке России "Спартак" проиграл "Енисею", но сумел выйти в плей-офф. Все результаты Кубка России можно посмотреть здесь.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду удивил поклонником новым имиджем.

"Спартак" из-за травм потерял нападающих Александра Соболева и Эсекьеля Понсе.

Нападающий "Зенита" Малком пропустит несколько матчей.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!  | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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