Главные новости дня: 21 октября

Фото: твиттер "Галатасарая"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 октября.

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы.

Со всеми результатами 3-го тура групповой стадии Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Норвежский "Будё-Глимт" уничтожил "Рому" Моуринью в Лиге конференций.

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 33-е место, Бельгия сохранила лидерство.

В Москве объявили локдаун из-за коронавируса. Проведение матчей РПЛ под угрозой.

Жерар Пике побил клубный рекорд "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Алексей Миранчук показал рекордную скорость в этом сезоне Лиги чемпионов.

Александр Кокорин пропустит следующий матч "Фиорентины".

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