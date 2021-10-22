Главные новости дня: 21 октября

Теги локомотив москваромажерар пикебарселонаалексей миранчукалександр кокорин

Главные новости дня: 21 октябряФото: твиттер "Галатасарая"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 октября.

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в Лиге Европы.

Со всеми результатами 3-го тура групповой стадии Лиги Европы можно ознакомиться здесь.

Норвежский "Будё-Глимт" уничтожил "Рому" Моуринью в Лиге конференций.

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 33-е место, Бельгия сохранила лидерство.

В Москве объявили локдаун из-за коронавируса. Проведение матчей РПЛ под угрозой.

Жерар Пике побил клубный рекорд "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

Алексей Миранчук показал рекордную скорость в этом сезоне Лиги чемпионов.

Александр Кокорин пропустит следующий матч "Фиорентины".

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Неудачи "Спартака" и "Локомотива", перестрелка в Праге: все результаты 3-го тура групповой стадии Лиги Европы

Неудачи "Спартака" и "Локомотива", перестрелка в Праге: все результаты 3-го тура групповой стадии Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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