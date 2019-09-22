Главные новости дня: 21 сентября

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Главные новости дня: 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, в мире футбола произошло много интересных событий.

"Зенит" разгромил "Рубин" - 5:0. Сутормин оформил дубль. В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция.

"Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд", забив восемь голов. Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ.

"Ювентус" обыграл "Верону" в матче 4-го тура Серии А (видео голов). Видеообзор встречи.

"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов). Видеообзор встречи.

"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов). Видеообзор встречи.

 "Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии.

Матч "Атлетико" - "Сельта" закончился безголевой ничьей.

В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле.

Лидеры "Реала" недовольны Зиданом.

Венгер может вернуться в "Монако".

Кутепов провёл весь матч с "Уфой" со сломанным носом.

Гвардиола назвал своего вероятного преемника в "Манчестер Сити".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Гранада" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)

"Гранада" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 4 10
2 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 4 10
3 Ланус Ланус 5 10
4 Арсенал Арсенал 4 9
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 5 9
6 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 4 8
7 Ривер Плейт Ривер Плейт 4 7
8 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 4 7
9 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 5 7
10 Патронато Парана Патронато Парана 4 7
11 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 3 6
12 Эстудиантес Эстудиантес 5 6
13 Индепендьенте Индепендьенте 3 6
14 Уракан Уракан 4 5
15 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 5 5
16 Альдосиви Альдосиви 4 4
17 Банфилд Банфилд 5 4
18 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 4 4
19 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 5 4
20 Годой Крус Годой Крус 4 3
21 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4 3
22 Колон Колон 4 3
23 Расинг Клуб Расинг Клуб 4 3
24 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 5 1
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