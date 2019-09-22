Главные новости дня: 21 сентября
Сегодня, 21 сентября, в мире футбола произошло много интересных событий.
"Зенит" разгромил "Рубин" - 5:0. Сутормин оформил дубль. В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция.
"Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд", забив восемь голов. Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ.
"Ювентус" обыграл "Верону" в матче 4-го тура Серии А (видео голов). Видеообзор встречи.
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов). Видеообзор встречи.
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов). Видеообзор встречи.
"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии.
Матч "Атлетико" - "Сельта" закончился безголевой ничьей.
В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле.
Лидеры "Реала" недовольны Зиданом.
Венгер может вернуться в "Монако".
Кутепов провёл весь матч с "Уфой" со сломанным носом.
Гвардиола назвал своего вероятного преемника в "Манчестер Сити".
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-
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
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"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)
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"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры
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"Милан" - "Интер": видеотрансляция миланского дерби
Лента новостей
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Главные новости дня: 21 сентября
-
"Гранада" - "Барселона" - 0:2 (видеообзор матча)
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"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии
-
В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция
-
"Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби)
-
2
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
-
"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)
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Дзюба пошутил над эпизодом в матче "Зенит" - "Рубин"
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"Виллем II" обыграл "Венло" в матче 7-го тура чемпионата Голландии
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Григорян: "Если бы "Ростов" играл быстрее, показалось бы, что это "Ливерпуль"
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"Монако" и "Реймс" сыграли вничью в Лиге 1
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Дзюба - о незасчитанном голе: "Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол"
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"Атлетико" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)
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Васильев заявил, что смог бы трудоустроить Дзюбу в АПЛ
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Дриусси получил сотрясение в матче с "Рубином"
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Сутормин прокомментировал победу "Зенита" в матче с "Рубином"
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Семак: "У Кокорина есть предложения из-за рубежа"
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"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры
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Матч "Атлетико" - "Сельта" закончился безголевой ничьей
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|4
|10
|2
|Сан Лоренцо
|4
|10
|3
|Ланус
|5
|10
|4
|Арсенал
|4
|9
|5
|Аргентинос Хуниорс
|5
|9
|6
|Росарио Сентраль
|4
|8
|7
|Ривер Плейт
|4
|7
|8
|Тальерес де Кордоба
|4
|7
|9
|Велес Сарсфилд
|5
|7
|10
|Патронато Парана
|4
|7
|11
|Ньюэллз Олд Бойз
|3
|6
|12
|Эстудиантес
|5
|6
|13
|Индепендьенте
|3
|6
|14
|Уракан
|4
|5
|15
|К Кордоба Сантьяго
|5
|5
|16
|Альдосиви
|4
|4
|17
|Банфилд
|5
|4
|18
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|19
|Дефенса и Хустисия
|5
|4
|20
|Годой Крус
|4
|3
|21
|Атлетико Тукуман
|4
|3
|22
|Колон
|4
|3
|23
|Расинг Клуб
|4
|3
|24
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1