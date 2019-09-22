Главные новости дня: 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, в мире футбола произошло много интересных событий.

"Зенит" разгромил "Рубин" - 5:0. Сутормин оформил дубль. В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция.

"Манчестер Сити" уничтожил "Уотфорд", забив восемь голов. Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ.

"Ювентус" обыграл "Верону" в матче 4-го тура Серии А (видео голов). Видеообзор встречи.

"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов). Видеообзор встречи.

"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов). Видеообзор встречи.

"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии.

Матч "Атлетико" - "Сельта" закончился безголевой ничьей.

В "Зените" рассказали, когда Кокорин сможет выйти на поле.

Лидеры "Реала" недовольны Зиданом.

Венгер может вернуться в "Монако".

Кутепов провёл весь матч с "Уфой" со сломанным носом.

Гвардиола назвал своего вероятного преемника в "Манчестер Сити".

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