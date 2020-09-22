Главные новости дня: 21 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 сентября.

В матче 8-го тура чемпионата России "Динамо" победило "Ахмат". Все результаты и таблица по итогам тура.

В 1-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон".

В 1-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Болонью" благодаря дублю Златана Ибрагимовича.

Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович подозревается в незаконных трансферах футболистов.

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Сами Хедире.

Сенегальский вратарь "Ренна" Эдуар Менди перейдет в лондонский "Челси".

Хавбек "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората перейдет в "Ювентус".

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес покидает клуб.

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