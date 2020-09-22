Главные новости дня: 21 сентября

Теги манчестер ситимиланроман абрамовичзлатан ибрагимовичиван ракитич

Главные новости дня: 21 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 сентября.

В матче 8-го тура чемпионата России "Динамо" победило "Ахмат". Все результаты и таблица по итогам тура.

В 1-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон".

В 1-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Болонью" благодаря дублю Златана Ибрагимовича.

Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович подозревается в незаконных трансферах футболистов.

ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Сами Хедире.

Сенегальский вратарь "Ренна" Эдуар Менди перейдет в лондонский "Челси".

Хавбек "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората перейдет в "Ювентус".

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес покидает клуб.

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"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе

"Реал" и "Ливерпуль" поборются за Мбаппе

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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