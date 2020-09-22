Главные новости дня: 21 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 21 сентября.
В матче 8-го тура чемпионата России "Динамо" победило "Ахмат". Все результаты и таблица по итогам тура.
В 1-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон".
В 1-м туре чемпионата Италии "Милан" победил "Болонью" благодаря дублю Златана Ибрагимовича.
Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович подозревается в незаконных трансферах футболистов.
ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Сами Хедире.
Сенегальский вратарь "Ренна" Эдуар Менди перейдет в лондонский "Челси".
Хавбек "Севильи" Иван Ракитич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.
Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората перейдет в "Ювентус".
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес покидает клуб.
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Главные новости дня: 21 сентября
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Чемпионат России, 8-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18