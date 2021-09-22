Главные новости дня: 21 сентября

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Главные новости дня: 21 сентября

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 сентября.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба неожиданно отказался от вызова в сборную России. Данную ситуацию прокомментировали главный тренер национальной команды Валерий Карпин, экс-игрок сборной России Александр Мостовой, бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев и комментатор Василий Уткин.

В чемпионате Испании "Атлетико" выиграл у "Хетафе", а "Райо Валькаено" победил "Атлетик" благодаря голу Радамеля Фалькао.

В Кубке английской лиги "Манчестер Сити" разгромил "Уиком", а "Ливерпуль" с крупным счетом победил "Норвич".

В Серии А "Интер" одержал волевую победу над "Фиорентиной", а "Аталанта" победила "Сассуоло".

ПСЖ может пригласить Зинедина Зидана на пост главного тренера.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду летом мог перейти в "Атлетико".

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Фалькао принес победу "Райо Валькаено", забив на 96-й минуте

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