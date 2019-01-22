Главные новости дня: 21 января

Soccernews.ru выделяет основные события понедельника, 21 января.

В стартовом матче Кубка Матч Премьер "Спартак" победил "Ростов" со счетом 2:1.

Видеообзор матча "Спартак" - "Ростов"

В чемпионате Италии "Милан" выиграл у "Дженоа".

Видеообзор матча "Дженоа" - "Милан"

Лидер Серии А "Ювентус" дома разгромил "Кьево", в этом матче Криштиану Роналду не забил пенальти.

Видеообзор матча "Ювентус" - "Кьево"

ЦСКА в товарищеском матче разгромил латвийский "Вентспилс".

"Барселона" объявила о переходе Кевина-Принса Боатенга.

Азар сравнил себя с Месси и Роналду.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ярко высказался в адрес людей, назвав их стадом баранов.

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