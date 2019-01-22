Главные новости дня: 21 января
Soccernews.ru выделяет основные события понедельника, 21 января.
В стартовом матче Кубка Матч Премьер "Спартак" победил "Ростов" со счетом 2:1.
Видеообзор матча "Спартак" - "Ростов"
В чемпионате Италии "Милан" выиграл у "Дженоа".
Видеообзор матча "Дженоа" - "Милан"
Лидер Серии А "Ювентус" дома разгромил "Кьево", в этом матче Криштиану Роналду не забил пенальти.
Видеообзор матча "Ювентус" - "Кьево"
ЦСКА в товарищеском матче разгромил латвийский "Вентспилс".
"Барселона" объявила о переходе Кевина-Принса Боатенга.
Азар сравнил себя с Месси и Роналду.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ярко высказался в адрес людей, назвав их стадом баранов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11