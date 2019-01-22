Главные новости дня: 21 января

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Главные новости дня: 21 января

Soccernews.ru выделяет основные события понедельника, 21 января.

В стартовом матче Кубка Матч Премьер "Спартак" победил "Ростов" со счетом 2:1.

Видеообзор матча "Спартак" - "Ростов"

В чемпионате Италии "Милан" выиграл у "Дженоа".

Видеообзор матча "Дженоа" - "Милан"

Лидер Серии А "Ювентус" дома разгромил "Кьево", в этом матче Криштиану Роналду не забил пенальти.

Видеообзор матча "Ювентус" - "Кьево"

ЦСКА в товарищеском матче разгромил латвийский "Вентспилс".

"Барселона" объявила о переходе Кевина-Принса Боатенга.

Азар сравнил себя с Месси и Роналду.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ярко высказался в адрес людей, назвав их стадом баранов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Реала"

"Ювентус" намерен перехватить трансферную цель "Реала"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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