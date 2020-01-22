Главные новости дня: 21 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 января.

В чемпионате Англии Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд", "Челси" в большинстве не смог обыграть "Арсенал".

"Севилья" обыграла "Леванте" и прошла в 1/8 финала Кубка Испании.

"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел полуфинал Кубка Италии.

Мутко не вошел в состав нового правительства Российской Федерации.

Sky Sport Italia: "Интер" заключил контракт с Мозесом.

Состоялась жеребьёвка квалификации ЧМ-2022 в Африке

"Зенит" забил 10 голов катарскому клубу в контрольном матче.

Олег Матыцин стал министром спорта России.

"Барселона" определила приоритетный вариант для замены Суареса.

"Спартак" объявил об уходе Ананидзе.

Кокорин переходит в "Сочи", он официально игрок команды.

Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина.

Слуцкий рассказал, кто его убедил возглавить "Рубин".

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