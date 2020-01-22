Главные новости дня: 21 января

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Главные новости дня: 21 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 21 января.

 чемпионате Англии Агуэро помог "Манчестер Сити" обыграть "Шеффилд""Челси" в большинстве не смог обыграть "Арсенал".

"Севилья" обыграла "Леванте" и прошла в 1/8 финала Кубка Испании.

"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел полуфинал Кубка Италии.

Мутко не вошел в состав нового правительства Российской Федерации.

 

Sky Sport Italia: "Интер" заключил контракт с Мозесом.

 

Состоялась жеребьёвка квалификации ЧМ-2022 в Африке

 

"Зенит" забил 10 голов катарскому клубу в контрольном матче.

 

Олег Матыцин стал министром спорта России.

 

"Барселона" определила приоритетный вариант для замены Суареса.

"Спартак" объявил об уходе Ананидзе.

Кокорин переходит в "Сочи", он официально игрок команды.

Замдиректора "Сочи" отказался отвечать на вопрос о возможном срыве аренды Кокорина.

Слуцкий рассказал, кто его убедил возглавить "Рубин".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Челси" в большинстве не смог обыграть "Арсенал" в АПЛ

"Челси" в большинстве не смог обыграть "Арсенал" в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
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