Главные новости дня: 21 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 января.
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли".
Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании.
"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии.
"Спартак" подтвердил переход Александра Кокорина в "Фиорентину".
ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой.
Чешская федерация футбола оспорила рекорд Криштиану Роналду.
У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020.
В Суперлигу попадут 6 клубов АПЛ.
Алексей Березуцкий окончательно определился со своим будущим в ЦСКА.
СМИ назвали двух основных кандидатов на замену Фрэнку Лэмпарду в "Челси".
Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Квинси Промеса в "Спартак".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Дубль Луиса Суареса принес "Атлетико" выездную победу над "Эйбаром"
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"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли"
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Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме
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Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании
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"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 января
-
Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Промеса в "Спартак"
-
Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании
-
Дубль Луиса Суареса принес "Атлетико" выездную победу над "Эйбаром"
-
"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
-
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли"
-
Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме
-
"Барселона" недовольна публичным интересом ПСЖ к Месси
-
Нагельсманн сможет возглавить "Челси" только летом
-
"Манчестер Сити" теряет де Брюйне
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"Монако" объявил о трансфере вингера "Брюгге"
-
Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании
-
"Атлетик" на последних минутах вырвал победу над "Ибицей" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Осасуной"
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"Лестер" вступил в борьбу за Эриксена
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Генич назвал инициаторов трансфера Кокорина в "Фиорентину"
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"Барселона" намерена отдать Умтити в аренду
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ЦСКА нацелился на хавбека "Ольборга"
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Кокорин рассказал о разговоре с тренером "Фиорентины" Пранделли
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"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18