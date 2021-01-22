Главные новости дня: 21 января

Теги барселоналиверпульалександр кокоринфиорентинаквинси промес

Главные новости дня: 21 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 января.

"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли".

Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании.

"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии.

"Спартак" подтвердил переход Александра Кокорина в "Фиорентину".

ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой.

Чешская федерация футбола оспорила рекорд Криштиану Роналду.

У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020.

В Суперлигу попадут 6 клубов АПЛ.

Алексей Березуцкий окончательно определился со своим будущим в ЦСКА.

СМИ назвали двух основных кандидатов на замену Фрэнку Лэмпарду в "Челси".

Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Квинси Промеса в "Спартак".

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Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании

Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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