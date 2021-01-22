Главные новости дня: 21 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 21 января.

"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли".

Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании.

"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии.

"Спартак" подтвердил переход Александра Кокорина в "Фиорентину".

ФИФА и УЕФА введут запрет для клубов Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой.

Чешская федерация футбола оспорила рекорд Криштиану Роналду.

У УЕФА есть 4 сценария для болельщиков на Евро-2020.

В Суперлигу попадут 6 клубов АПЛ.

Алексей Березуцкий окончательно определился со своим будущим в ЦСКА.

СМИ назвали двух основных кандидатов на замену Фрэнку Лэмпарду в "Челси".

Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Квинси Промеса в "Спартак".

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