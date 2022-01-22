Главные новости дня: 21 января

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Главные новости дня: 21 января

Фото: инстаграм Фати\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 января.

"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в АПЛ.

"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги.

"Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А.

Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января.

"Барселона" огласила окончательный диагноз Фати.

УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата.

Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин".

"Рубин" отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева.

"Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании.

Официально: Пруцев стал игроком "Спартака".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Лион" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1

"Лион" обыграл "Сент-Этьен" в Лиге 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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