Главные новости дня: 21 января
Фото: инстаграм Фати\Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 января.
"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в АПЛ.
"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги.
"Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А.
Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января.
"Барселона" огласила окончательный диагноз Фати.
УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата.
Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин".
"Рубин" отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева.
"Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании.
Официально: Пруцев стал игроком "Спартака".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги
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Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января
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Главные новости дня: 21 января
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"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в АПЛ
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"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги
-
"Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А
-
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"Валенсия" может подписать защитника "Атлетика"
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"Манчестер Сити" близок к подписанию Хулиана Альвареса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18