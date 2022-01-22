Главные новости дня: 21 января

Фото: инстаграм Фати\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 21 января.

"Норвич" уверенно обыграл "Уотфорд" в АПЛ.

"Бетис" разгромил "Эспаньол" в матче Ла Лиги.

"Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А.

Уверенные победы России и Хорватии: результаты Евро-2022 по футзалу 21 января.

"Барселона" огласила окончательный диагноз Фати.

УЕФА ожидает роста стоимости телевизионных прав Лиги чемпионов с внедрением нового формата.

Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин".

"Рубин" отправил в дубль Деспотовича и Игнатьева.

"Реал" узнал своего соперника по 1/4 финала Кубка Испании.

Официально: Пруцев стал игроком "Спартака".

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