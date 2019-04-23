Главные новости дня: 22 апреля
Редакция Soccernews выделят самые интересные новости понедельника, 22 апреля.
В 35-м туре АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли" и упустил шанс вырваться на третье место.
В Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Наполи" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).
В Бундеслиге "Вольфсбург" вырвал ничью в матче с "Айнтрахтом".
ПАОК, за который выступает экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум, стал чемпионом Греции впервые за 34 года.
Врачам "Зенита" разрешили осмотреть Александра Кокорина в СИЗО, однако дата еще неизвестна.
Деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд.
"Зенит" отказался от идеи трансфера хавбека "Реала" Матео Ковачича и нацелился на Элифа Элмаса.
"Челси" ищет футболиста на замену Эдену Азару. В шорт-листе клуба Филиппе Коутиньо и Николя Пепе.
"Реал" рассматривает вариант с арендой Гарета Бэйла.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14