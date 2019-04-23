Главные новости дня: 22 апреля

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Главные новости дня: 22 апреля

Редакция Soccernews выделят самые интересные новости понедельника, 22 апреля.

В 35-м туре АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли" и упустил шанс вырваться на третье место.

В Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Наполи" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "Вольфсбург" вырвал ничью в матче с "Айнтрахтом".

ПАОК, за который выступает экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум, стал чемпионом Греции впервые за 34 года.

Врачам "Зенита" разрешили осмотреть Александра Кокорина в СИЗО, однако дата еще неизвестна.

Деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд.

"Зенит" отказался от идеи трансфера хавбека "Реала" Матео Ковачича и нацелился на Элифа Элмаса.

"Челси" ищет футболиста на замену Эдену Азару. В шорт-листе клуба Филиппе Коутиньо и Николя Пепе.

"Реал" рассматривает вариант с арендой Гарета Бэйла.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 67
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Эвертон Эвертон 35 49
8 Уотфорд Уотфорд 34 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 34 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 34 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
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