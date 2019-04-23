Главные новости дня: 22 апреля

Редакция Soccernews выделят самые интересные новости понедельника, 22 апреля.

В 35-м туре АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли" и упустил шанс вырваться на третье место.

В Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Наполи" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА).

В Бундеслиге "Вольфсбург" вырвал ничью в матче с "Айнтрахтом".

ПАОК, за который выступает экс-игрок ЦСКА Понтус Вернблум, стал чемпионом Греции впервые за 34 года.

Врачам "Зенита" разрешили осмотреть Александра Кокорина в СИЗО, однако дата еще неизвестна.

Деньги от штрафа Аяза Гулиева были переданы в благотворительный фонд.

"Зенит" отказался от идеи трансфера хавбека "Реала" Матео Ковачича и нацелился на Элифа Элмаса.

"Челси" ищет футболиста на замену Эдену Азару. В шорт-листе клуба Филиппе Коутиньо и Николя Пепе.

"Реал" рассматривает вариант с арендой Гарета Бэйла.

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