Главные новости дня: 22 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 апреля.

Сезон РПЛ может быть доигран в четырех городах.

Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR.

УЕФА: "ВОЗ никогда не рекомендовала не проводить футбольные матчи до конца 2021 года".

Россия стала 19-й в мире по оттоку футболистов за границу.

ЦСКА сменил владельца.

Игроков АПЛ обяжут носить защитные маски после возобновления сезона.

Умер один из основателей тульского "Арсенала".

"Барселоне" нужно будет сократить расходы на 200 миллионов евро.

Садио Мане может перейти в "Реал" из-за конфликта с Клоппом.

Олег Шатов договорился о переходе в "Рубин". Однако позже агент футболиста опроверг эту информацию.

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