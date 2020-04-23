Главные новости дня: 22 апреля

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Главные новости дня: 22 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 апреля.

Сезон РПЛ может быть доигран в четырех городах.

Матчи Лиги Чемпионов, возможно, будут проходить без использования VAR.

УЕФА: "ВОЗ никогда не рекомендовала не проводить футбольные матчи до конца 2021 года".

Россия стала 19-й в мире по оттоку футболистов за границу.

ЦСКА сменил владельца.

Игроков АПЛ обяжут носить защитные маски после возобновления сезона.

Умер один из основателей тульского "Арсенала".

"Барселоне" нужно будет сократить расходы на 200 миллионов евро.

Садио Мане может перейти в "Реал" из-за конфликта с Клоппом.

Олег Шатов договорился о переходе в "Рубин". Однако позже агент футболиста опроверг эту информацию.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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