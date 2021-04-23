Главные новости дня: 22 апреля

Фото: twitter.com/fcbarcelona

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 апреля.

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Хетафе".

"Наполи" разгромил "Лацио" в матче с 7 голами.

Флорентино Перес назвал четыре клуба, которые остались в Суперлиге.

УЕФА перенесет игры групповой стадии Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

"Милан" продлил контракт с Златаном Ибрагимовичем.

"Реал" и "Ювентус" могут исключить из еврокубков.

Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу.

Клубы немецких Бундеслиг уйдут на строгий карантин.

Серхио Агуэро назвал условие, при котором перейдет в "Барселону".

Фанаты "Баварии" требуют сохранить Ханси Флика и уволить Салихамиджича.

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