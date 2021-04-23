Главные новости дня: 22 апреля

Теги суперлига (европейская)барселонанаполизлатан ибрагимовичсерхио агуэрореал мадрид

Главные новости дня: 22 апреляФото: twitter.com/fcbarcelona

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 апреля.

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Хетафе".

"Наполи" разгромил "Лацио" в матче с 7 голами.

Флорентино Перес назвал четыре клуба, которые остались в Суперлиге.

УЕФА перенесет игры групповой стадии Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

"Милан" продлил контракт с Златаном Ибрагимовичем.

"Реал" и "Ювентус" могут исключить из еврокубков.

Чемпионаты Англии и Шотландии могут объединиться в одну лигу.

Клубы немецких Бундеслиг уйдут на строгий карантин.

Серхио Агуэро назвал условие, при котором перейдет в "Барселону".

Фанаты "Баварии" требуют сохранить Ханси Флика и уволить Салихамиджича.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Хетафе"

Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов