Главные новости дня: 22 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 августа.

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы.

Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака".

Реми Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев.

"Зенит" отказал итальянскому клубу в трансфере Себастьяна Дриусси.

У Павла Мамаева возникли проблемы с налоговой.

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Алексом Окслейд-Чемберленом.

"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку".

"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой.

Жозе Моуринью может возглавить ПСЖ.

Криштиану Роналду рассказал, когда уйдет из сборной Португалии.

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