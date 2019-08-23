Главные новости дня: 22 августа

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Главные новости дня: 22 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 августа.

"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы.

Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака".

Реми Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев.

"Зенит" отказал итальянскому клубу в трансфере Себастьяна Дриусси.

У Павла Мамаева возникли проблемы с налоговой.

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Алексом Окслейд-Чемберленом.

"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку".

"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой.

Жозе Моуринью может возглавить ПСЖ.

Криштиану Роналду рассказал, когда уйдет из сборной Португалии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Неймар готов объявить о желании вернуться в "Барселону", но при одном условии

Неймар готов объявить о желании вернуться в "Барселону", но при одном условии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 4
5 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Борнмут Борнмут 2 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
9 Эвертон Эвертон 2 4
10 Бернли Бернли 2 3
11 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
12 Лестер Сити Лестер Сити 2 2
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
15 Челси Челси 2 1
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
17 Астон Вилла Астон Вилла 2 0
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
19 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
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