Главные новости дня: 22 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 августа.
"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы.
Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака".
Реми Кабелла из-за травмы пропустит не менее 6 месяцев.
"Зенит" отказал итальянскому клубу в трансфере Себастьяна Дриусси.
У Павла Мамаева возникли проблемы с налоговой.
"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Алексом Окслейд-Чемберленом.
"Японский Месси" перешел из "Реала" в "Мальорку".
"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой.
Жозе Моуринью может возглавить ПСЖ.
Криштиану Роналду рассказал, когда уйдет из сборной Португалии.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 22 августа
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"Ливерпуль" сменит технического спонсора
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Роналду рассказал, когда уйдет из сборной Португалии
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Радимов: "Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"?"
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Кононов прокомментировал поражение от "Браги"
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Неймар готов объявить о желании вернуться в "Барселону", но при одном условии
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Стало известно, кто будет представлять сборную звезд АПЛ в прощальном матче Компани
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"Барселона" не отпустила Видаля в аренду в "Интер". Каталонцы настаивают на продаже
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"Заря" проиграла "Эспаньолу" и другие результаты матчей отборочного раунда Лиги Европы
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Экс-игрок "Наполи": "Если Икарди не хочет переходить к нам, пусть идет к черту"
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"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы
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Квалификация Лиги Европы: "Страсбур" одолел "Айнтрахт", ПСВ разобрался с "Аполлоном"
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Кабелла высказался о своей травме
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Еще один топ-клуб претендует на Льоренте
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ПСЖ хочет подписать Кейлора Наваса
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"Арарат" обыграл "Дюделанж", "Фейеноорд" разгромил "Хапоэль Беер-Шева" в квалификации Лиги Европы
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Болельщикам "Зенита" выделят 4 236 билетов на игру против "Спартака"
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"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Окслейд-Чемберленом
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"Барселона" совершит новую попытку трансфера Неймара
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Черчесов определился с датой обнародования заявки на матчи отбора Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0