Главные новости дня: 22 августа

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Главные новости дня: 22 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 22 августа.

"Зенит" не испытал проблем в матче с "Тамбовом".

"Краснодар" сенсационно проиграл "Уралу".

ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор".

"Реал" вышел в финал Юношеской Лиги УЕФА.

УЕФА назвал четырёх номинантов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы.

Лионель Месси разозлился из-за утечки информации о его встречи с Куманом.

В ЦСКА придумали новую схему трансфера Жоау Палиньи.

Переход Эдинсона Кавани в "Бенфику" сорвался.

Луис Суарес не собирается покидать "Барселону".

В борьбу за Месси включился еще один клуб.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"

ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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