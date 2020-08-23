Главные новости дня: 22 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 22 августа.

"Зенит" не испытал проблем в матче с "Тамбовом".

"Краснодар" сенсационно проиграл "Уралу".

ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор".

"Реал" вышел в финал Юношеской Лиги УЕФА.

УЕФА назвал четырёх номинантов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы.

Лионель Месси разозлился из-за утечки информации о его встречи с Куманом.

В ЦСКА придумали новую схему трансфера Жоау Палиньи.

Переход Эдинсона Кавани в "Бенфику" сорвался.

Луис Суарес не собирается покидать "Барселону".

В борьбу за Месси включился еще один клуб.

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