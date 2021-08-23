Главные новости дня: 22 августа

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 августа.

В чемпионате Испании "Реал" не смог победить "Леванте", который доигрывал матч без вратаря. "Атлетико" обыграл "Эльче".

В Серии А "Ювентус" упустил победу над "Удинезе", а гол Криштиану Роналду не был засчитан. При этом португалец хочет покинуть "Ювентус" и провел переговоры с тремя клубами. "Рома" победила "Фиорентину", а "Наполи" обыграл "Венецию".

В Премьер-лиге "Челси" уверенно обыграл "Арсенал", а Ромелу Лукаку забил гол. "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя.

В Российской Премьер-Лиге "Локомотив" обыграл "Краснодар", "Ростов" победил "Нижний Новгород", а "Рубин" сыграл вничью с "Химками". Все результаты 5-го тура РПЛ.

В Бундеслиге "Бавария" не без труда обыграла "Кельн".

В чемпионате Украины киевское "Динамо" разгромило "Десну". Видеообзор матча "Динамо" - "Десна".

В матче чемпионата Франции "Ницца" - "Марсель" фанаты напали на футболистов. Игроки "Марселя" показали последствия нападения. При этом марсельцам грозит техническое поражение.

Эмир Катара выставил "Реалу" непомерные требования за Килиана Мбаппе.

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