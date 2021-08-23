Главные новости дня: 22 августа

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Главные новости дня: 22 августа

Фото: твиттер B/R Football/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 августа.

В чемпионате Испании "Реал" не смог победить "Леванте", который доигрывал матч без вратаря. "Атлетико" обыграл "Эльче".

В Серии А "Ювентус" упустил победу над "Удинезе", а гол Криштиану Роналду не был засчитан. При этом португалец хочет покинуть "Ювентус" и провел переговоры с тремя клубами. "Рома" победила "Фиорентину", а "Наполи" обыграл "Венецию".

В Премьер-лиге "Челси" уверенно обыграл "Арсенал", а Ромелу Лукаку забил гол. "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя.

В Российской Премьер-Лиге "Локомотив" обыграл "Краснодар", "Ростов" победил "Нижний Новгород", а "Рубин" сыграл вничью с "Химками". Все результаты 5-го тура РПЛ.

В Бундеслиге "Бавария" не без труда обыграла "Кельн".

В чемпионате Украины киевское "Динамо" разгромило "Десну". Видеообзор матча "Динамо" - "Десна".

В матче чемпионата Франции "Ницца" - "Марсель" фанаты напали на футболистов. Игроки "Марселя" показали последствия нападения. При этом марсельцам грозит техническое поражение.

Эмир Катара выставил "Реалу" непомерные требования за Килиана Мбаппе.

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"Реал" в сумасшедшем матче не смог победить "Леванте"

"Реал" в сумасшедшем матче не смог победить "Леванте"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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