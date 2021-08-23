Главные новости дня: 22 августа
Фото: твиттер B/R Football/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 августа.
В чемпионате Испании "Реал" не смог победить "Леванте", который доигрывал матч без вратаря. "Атлетико" обыграл "Эльче".
В Серии А "Ювентус" упустил победу над "Удинезе", а гол Криштиану Роналду не был засчитан. При этом португалец хочет покинуть "Ювентус" и провел переговоры с тремя клубами. "Рома" победила "Фиорентину", а "Наполи" обыграл "Венецию".
В Премьер-лиге "Челси" уверенно обыграл "Арсенал", а Ромелу Лукаку забил гол. "Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя.
В Российской Премьер-Лиге "Локомотив" обыграл "Краснодар", "Ростов" победил "Нижний Новгород", а "Рубин" сыграл вничью с "Химками". Все результаты 5-го тура РПЛ.
В Бундеслиге "Бавария" не без труда обыграла "Кельн".
В чемпионате Украины киевское "Динамо" разгромило "Десну". Видеообзор матча "Динамо" - "Десна".
В матче чемпионата Франции "Ницца" - "Марсель" фанаты напали на футболистов. Игроки "Марселя" показали последствия нападения. При этом марсельцам грозит техническое поражение.
Эмир Катара выставил "Реалу" непомерные требования за Килиана Мбаппе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18