Главные новости дня: 22 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 декабря.

"Манчестер Юнайтед" проиграл последнему месту АПЛ.

Дубль Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом".

"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед.

"Атлетико" добыл выездную победу над "Бетисом".

"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии.

"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А.

Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке.

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Алексея Миранчука.

Роберт Левандовски выбыл из строя после операции на паху.

"Бавария" согласовала переход голкипера "Шальке".

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