Главные новости дня: 22 декабря

Теги реал мадридлациочелсиманчестер юнайтед

Главные новости дня: 22 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 декабря.

"Манчестер Юнайтед" проиграл последнему месту АПЛ.

Дубль Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом".

"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед.

"Атлетико" добыл выездную победу над "Бетисом".

"Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии.

"Аталанта" забила пять голов "Милану" в матче Серии А.

Названы трое претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке.

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Алексея Миранчука.

Роберт Левандовски выбыл из строя после операции на паху.

"Бавария" согласовала переход голкипера "Шальке".

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"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед

"Реал" потерял очки в матче с "Атлетиком" и отпустил "Барселону" вперед

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
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