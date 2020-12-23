Главные новости дня: 22 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости за вторник, 22 декабря.
"Зенит" нацелился на бразильского вингера.
Стало известно, кого РПЛ планирует выдвинуть в исполком РФС.
"Ливерпуль" не собирается продавать "Реалу" Салаха.
"Реал" объявил о возвращении в клуб Икера Касильяса.
ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера.
В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе.
Индзаги не продлил контракт с "Лацио".
АЕК уволил Карреру.
"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится.
"Барса" заплатит "Ливерпулю" 20 млн евро, если Коутиньо проведет 100 матчей.
"Атлетико" на выезде побеждает "Реал Сосьдад" и остается на 1 месте.
"Фиорентина" на выезде разгромила "Ювентус".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей.| http://soccernews.ru
Лента новостей
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1
Месси побил рекорд Пелел
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Главные новости дня: 22 декабря
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"Барса" без труда победила "Вальядолид"
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Диего Коста решил не продлевать контракт с "Атлетико"
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Симеоне одержал свою 300-ю победу во главе "Атлетико"
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"Манчестер Сити" крупно обыграл "Арсенал" и вышел в 1/2 Кубка Английской Лиги
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2
"Фиорентина" на выезде разгромила "Ювентус"
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СМИ: Де Брюйне близок к подписанию нового контракта с "Сити"
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1
Ривалдо заявил, что не отказался бы от перехода в "Реал"
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Голы Хуммельса и Санчо выводят "Боруссию" в 1/8 кубка Германии
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"Атлетико" на выезде побеждает "Реал Сосьдад" и остается на 1 месте
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"Гройтер Фюрт" по пенальти победил "Хоффенхайм" и вышел в 1/8 кубка Германии
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Bild: Тедеско может возглавить "Майнц"
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2
France Football собрал команду мечты из французов
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Сыграны первые матчи 1\16 Кубка Германии
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"Барселона" продаст зимой ряд игроков
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Ветеран "Ливерпуля" Джон Олдридж: Салах должен ненавидеть "Реал"
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"Валенсия" Черешыва уступила "Севилье"
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Агент Трабукки заявил, что Каррера не сможет вернуться в Россию
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Брендан Роджерс рассказал чего ждет от предстоящего матча с "МЮ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18