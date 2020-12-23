Главные новости дня: 22 декабря

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Главные новости дня: 22 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости за вторник, 22 декабря.

"Зенит" нацелился на бразильского вингера.

Стало известно, кого РПЛ планирует выдвинуть в исполком РФС.

"Ливерпуль" не собирается продавать "Реалу" Салаха.

"Реал" объявил о возвращении в клуб Икера Касильяса.

ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера.

В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе.

Индзаги не продлил контракт с "Лацио".

АЕК уволил Карреру.

"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится.

"Барса" заплатит "Ливерпулю" 20 млн евро, если Коутиньо проведет 100 матчей.

"Атлетико" на выезде побеждает "Реал Сосьдад" и остается на 1 месте.

"Фиорентина" на выезде разгромила "Ювентус".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей.| http://soccernews.ru
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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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