Главные новости дня: 22 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости за вторник, 22 декабря.

"Зенит" нацелился на бразильского вингера.

Стало известно, кого РПЛ планирует выдвинуть в исполком РФС.



"Ливерпуль" не собирается продавать "Реалу" Салаха.

"Реал" объявил о возвращении в клуб Икера Касильяса.

ФИФА требует выдвинуть уголовное дело против Блаттера.

В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе.

Индзаги не продлил контракт с "Лацио".

АЕК уволил Карреру.

"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится.

"Барса" заплатит "Ливерпулю" 20 млн евро, если Коутиньо проведет 100 матчей.

"Атлетико" на выезде побеждает "Реал Сосьдад" и остается на 1 месте.