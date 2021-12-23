Главные новости дня: 22 декабря

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Главные новости дня: 22 декабря

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 декабря.

В чемпионате Испании "Реал" победил "Атлетик", а "Атлетико" проиграл "Гранаде".

В Кубке английской Лиги "Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Лестер", "Челси" прошел "Брентфорд", а "Тоттенхэм" победил "Вест Хэм".

В чемпионате Франции ПСЖ сыграл вничью с "Лорьяном", "Монако" обыграл "Ренн". Все результаты 19-го тура Лиги 1.

В чемпионате Италии "Интер" оказался сильнее "Торино", "Милан" с хоккейным счетом победил "Эмполи", а "Наполи" уступил "Специи". Все результаты 19-го тура Серии А.

"Краснодар" объявил о переходе норвежского нападающего Эрика Ботхейма.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России, но также готов и к не вызову, а также раскритиковал болельщиков.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о шансах "Барселоны" на подписание норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", провал "Наполи": результаты 19-го тура чемпионата Италии

Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", провал "Наполи": результаты 19-го тура чемпионата Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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