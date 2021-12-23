Главные новости дня: 22 декабря
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 декабря.
В чемпионате Испании "Реал" победил "Атлетик", а "Атлетико" проиграл "Гранаде".
В Кубке английской Лиги "Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Лестер", "Челси" прошел "Брентфорд", а "Тоттенхэм" победил "Вест Хэм".
В чемпионате Франции ПСЖ сыграл вничью с "Лорьяном", "Монако" обыграл "Ренн". Все результаты 19-го тура Лиги 1.
В чемпионате Италии "Интер" оказался сильнее "Торино", "Милан" с хоккейным счетом победил "Эмполи", а "Наполи" уступил "Специи". Все результаты 19-го тура Серии А.
"Краснодар" объявил о переходе норвежского нападающего Эрика Ботхейма.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России, но также готов и к не вызову, а также раскритиковал болельщиков.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о шансах "Барселоны" на подписание норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18