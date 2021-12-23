Главные новости дня: 22 декабря

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 декабря.

В чемпионате Испании "Реал" победил "Атлетик", а "Атлетико" проиграл "Гранаде".

В Кубке английской Лиги "Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Лестер", "Челси" прошел "Брентфорд", а "Тоттенхэм" победил "Вест Хэм".

В чемпионате Франции ПСЖ сыграл вничью с "Лорьяном", "Монако" обыграл "Ренн". Все результаты 19-го тура Лиги 1.

В чемпионате Италии "Интер" оказался сильнее "Торино", "Милан" с хоккейным счетом победил "Эмполи", а "Наполи" уступил "Специи". Все результаты 19-го тура Серии А.

"Краснодар" объявил о переходе норвежского нападающего Эрика Ботхейма.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России, но также готов и к не вызову, а также раскритиковал болельщиков.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о шансах "Барселоны" на подписание норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

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