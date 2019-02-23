Главные новости дня: 22 февраля

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Главные новости дня: 22 февраля

Soccernews.ru выделяет основные события из мира футбола, которые произошли в пятницу, 22 февраля.

Событием дня стала жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своих соперников узнали российские клубы.

"Зенит" сыграет с "Вильярреалом", "Краснодар" встретится с "Валенсией". Список остальных пар можно посмотреть здесь.

В Серии А "Милан" разгромил "Эмполи", а в Премьер-лиге "Уотфорд" уничтожил "Кардифф".

ФИФА наложила запрет на регистрацию новых футболистов для "Челси" в течение двух ближайших трансферных окон.

В "Реале" передумали продавать Бэйла.

Новым президентом РФС стал Александр Дюков.

"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетико" Филипе Луиса.

Александр Ляказетт не поможет "Арсеналу" в двух матчах 1/8 финала Лиги Европы с "Ренном" из-за дисквалификации.

Также одного из лидеров лишилась "Валенсия", которая сыграет с "Краснодаром".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Эвертон Эвертон 27 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
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