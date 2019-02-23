Главные новости дня: 22 февраля

Soccernews.ru выделяет основные события из мира футбола, которые произошли в пятницу, 22 февраля.

Событием дня стала жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своих соперников узнали российские клубы.

"Зенит" сыграет с "Вильярреалом", "Краснодар" встретится с "Валенсией". Список остальных пар можно посмотреть здесь.

В Серии А "Милан" разгромил "Эмполи", а в Премьер-лиге "Уотфорд" уничтожил "Кардифф".

ФИФА наложила запрет на регистрацию новых футболистов для "Челси" в течение двух ближайших трансферных окон.

В "Реале" передумали продавать Бэйла.

Новым президентом РФС стал Александр Дюков.

"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетико" Филипе Луиса.

Александр Ляказетт не поможет "Арсеналу" в двух матчах 1/8 финала Лиги Европы с "Ренном" из-за дисквалификации.

Также одного из лидеров лишилась "Валенсия", которая сыграет с "Краснодаром".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru