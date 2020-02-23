Главные новости дня: 22 февраля

В субботу, 22 февраля, в мире футбола произошла масса интересных событий.

"Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании.

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии.

Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ.

Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд.

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги.

Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар".

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ.

Неймар готов продлить контракт с ПСЖ.

ПСЖ хочет переманить тренера "Лацио".

В Италии 40 футбольных матчей перенесли из-за коронавируса.

Президент "Урала" отказал "Рубину" в трансфере Меркулова

Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит".

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