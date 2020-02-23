Главные новости дня: 22 февраля
В субботу, 22 февраля, в мире футбола произошла масса интересных событий.
"Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании.
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии.
Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ.
Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд.
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги.
Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар".
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ.
Неймар готов продлить контракт с ПСЖ.
ПСЖ хочет переманить тренера "Лацио".
В Италии 40 футбольных матчей перенесли из-за коронавируса.
Президент "Урала" отказал "Рубину" в трансфере Меркулова
Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии
-
Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ
-
Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд
-
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги
-
Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 февраля
-
"Фиорентина" и "Милан" обменялись голами в матче Серии А
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1
"Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании
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1
Рами передал привет болельщикам "Сочи"
-
"Монако" и "Дижон" сыграли вничью, "Лилль" обыграл "Тулузу" и другие итоги матчей Лиги 1
-
Сарри назвал главную цель "Ювентуса"
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Семин подвел итоги третьего сбора "Локомотива"
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"Реал Сосьедад" разгромил "Валенсию" в Примере
-
Цорн подвел итоги зимних сборов "Спартака"
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"Лейпциг" на выезде обыграл "Шальке" в Бундеслиге
-
Тарасов высказался о своей травме
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии
-
"Нант" обыграл "Марсель" в гостевом матче Лиги 1
-
1
Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ
-
Конте высказался о предстоящем матче с "Сампдорией"
-
"Локомотив" обыграл "Чайку" в контрольном матче
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3
Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд
-
"Бернли" разгромил "Борнмут", "Саутгемптон" был сильнее "Астон Виллы" и другие итоги матчей АПЛ
-
Сергей Семак: "Забитые мячи придут"
-
5
"Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Бернли
|27
|37
|9
|Вулверхэмптон
|26
|36
|10
|Эвертон
|26
|36
|11
|Арсенал Лондон
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18