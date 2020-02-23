Главные новости дня: 22 февраля

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Главные новости дня: 22 февраля

В субботу, 22 февраля, в мире футбола произошла масса интересных событий.

"Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании.

"Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер" в чемпионате Англии.

Роналду помог "Ювентусу" обыграть СПАЛ.

Роналду повторил рекорд Серии А, забив в 11-м матче подряд.

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Вердер", "Фортуна" была сильнее "Фрайбурга" и другие итоги матчей Бундеслиги.

Месси помог "Барселоне" разгромить "Эйбар".

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ.

Неймар готов продлить контракт с ПСЖ.

ПСЖ хочет переманить тренера "Лацио".

В Италии 40 футбольных матчей перенесли из-за коронавируса.

Президент "Урала" отказал "Рубину" в трансфере Меркулова

Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании

"Реал" проиграл "Леванте" в чемпионате Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Бернли Бернли 27 37
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
10 Эвертон Эвертон 26 36
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
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